Nella serata del 12 gennaio è tornato ad essere trasmesso Ciao Darwin e Paolo Bonolis è stato protagonista di un episodio decisamente insolito. Si è registrato infatti un errore pazzesco, che però alla fine ha fatto sorridere i telespettatori. Anche Luca Laurenti è stato costretto a intervenire per provare a risolvere la questione e la stessa trasmissione ha ammesso che non bisognava comportarsi in quella maniera.

Nel corso dell’appuntamento con Ciao Darwin, Paolo Bonolis si aspettava un altro tipo di comportamenti da parte di un volto del programma di Canale 5. Ma c’è stata una vera e propria incomprensione che ha generato un siparietto inaspettato. E quindi è stato rovinato l’effetto sorpresa, con Laurenti che ha deciso di sgridare il diretto interessato.

Ciao Darwin, errore con Paolo Bonolis: “Non doveva andare così”

Infatti, Ciao Darwin in riferimento a ciò che è successo con Paolo Bonolis e l’altro protagonista della trasmissione, ha scritto sui social network: “Non doveva andare così“. Si è presentato alle spalle del conduttore una figura che avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso, quindi Luca Laurenti è entrato frettolosamente dicendogli: “Ma non hai capito un ca***“.

A sbagliare è stato Emilio Contaldo, che purtroppo non è più in vita, che non doveva posizionarsi alle spalle di Bonolis ma davanti alle telecamere favorendo poi lo sketch di Laurenti. Quest’ultimo ha provato a fargli fare un gioco di magia, ma Contaldo non ce l’ha fatta e Paolo è scoppiato a ridere: “Non so se ridere o piangere. Chiedo scusa“. E poi la puntata è proseguita.

Inoltre, c’è stato un momento in cui Luca ha detto pure a Contaldo: “Ma sei italiano?”. Tanti telespettatori hanno invece commentato sui social, dispiacendosi ancora per la prematura scomparsa di Emilio Contaldo, che tanto ha fatto ridere a Ciao Darwin.