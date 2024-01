Ciao Darwin 9 è tornato a divertire il pubblico di Canale 5 anche nel 2024. La sesta puntata di questa nona edizione della trasmissione condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è andata in onda venerdì 12 gennaio con una sfida tutta al femminile. Al centro dello studio, da una parte la categoria delle Milf, capitanate da Elenoire Casalegno, e dall’altra quella delle Teen, guidate da Miss Italia 2022 Lavinia Abate. In cima alla scalinata, Padre Natura.

Nella nuova puntata si cambia. Dopo tante bellezze femminili come Aleksandra Korotkaia, Andreea Sasu o Sarah Shaw, a scendere la famosa scalinata del programma di Canale 5 è stato Padre Natura. Chi è il protagonista di Ciao Darwin 9 di venerdì: il suo nome è Lukasz Zarazowski, personal trainer e lifestyle coach nato a Varsavia che, dopo essere stato tra i finalisti di Mister Polonia nel 2017, negli ultimi anni sta ottenendo un discreto successo nella sua carriera di modello e attore.

Leggi anche: “Ragazzi, non è possibile… “. Myrta Merlino, microfono aperto a Pomeriggio 5: si è sentito tutto forte e chiaro





Alla fine, dopo una serie di sfide per mettere alla prova le concorrenti in coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia, la giuria, composta dalle 200 persone del pubblico in studio, ha decretato la squadra vincente assegnando i punteggi durante le prove. E hanno vinto le Milf di Elenoire Casalegno.

Ma a proposito di pubblico, durante la serata non è sfuggita una presenza ben nota in seconda fila. Proprio dietro il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Davide: tanti hanno riconosciuto Mariano Catanzaro, l’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne.

Mariano Catanzaro ex Uomini e donne nel pubblico di #CiaoDarwin pic.twitter.com/MYAfj9PvYu — Boomerissima (@Boomerissima) January 12, 2024

E così adesso anche tra il pubblico potrebbero sedersi personaggi famosi al pubblico televisivo. Diversi i “tweet” con tanto di screenshot dedicati all’ex protagonista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Si era parlato di lui anche recentemente, quando era uscita la notizia di una sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 poi sfumata.