Niente da fare per Ciao Darwin, il famoso programma condotto da Paolo Bonolis non andrà in onda. A riferirlo è il famoso sito di notizie televisive di Davide Maggio. Sembra proprio quindi che i fan del format non potranno fare che attendere e sperare per l’anno prossimo, ovvero quando i dettagli del palinsesto Mediaset verranno rimessi in discussione. Da quello che si diceva, Ciao Darwin avrebbe dovuto prendere il via la prossima primavera e invece no. Dietro a questa scelta, sempre secondo Davide Maggio, si nasconderebbero motivazioni economiche.

Il programma sarebbe infatti estremamente esoso da portare a compimento e per ora il gioco non vale la candela. Secondo alcuni Ciao Darwin tornerà a ottobre, ma anche qui non c’è nessuna conferma da parte del Biscione. Tra l’altro, in questi ultimi giorni, tramite un comunicato stampa, Mediaset ha fatto sapere che il palinsesto delle prossime settimane cambiare per adattarsi a Sanremo.

Niente da fare per Ciao Darwin: la brutta notizia

Il Festival della canzone italiana infatti, ogni anno è imbattibile e la direzione di Cologno Monzese non fa altro che spalmare i suoi programmi top in altri orari e giorni. Ma non solo, quest’anno l’approccio sarà un po’ diretto e combattivo. Sembra infatti che ad esempio, quest’anno Canale 5, così come Italia Uno, darà filo da torcere anche durante la settimana del Festival, dal 7 all’11 febbraio.

Insomma, continueranno le puntate live del Grande Fratello Vip (che come ricorderete tornerà ad avere due puntate a settimana). Non si fermerà neanche Maria De Filippi con il suo C’è posta per te, di sabato. Confermato anche l’appuntamento con Le Iene al martedì.

@AleStonata mi posso sbagliare, penso che Ciao Darwin non verrà proposto in questa stagione, dispiace come viene trattato Bonolis — Enzo 🇮🇹🌍☮️🌈 (@Enzo97736396) January 12, 2023

Comunque mi fa davvero morire la mediaset che rimanda la programmazione di Ciao Darwin per via dei costi alti ma decide di programmare comunque DURANTE Sanremo e SENZA PUBBLICITÀ #Sanremo2023 pic.twitter.com/h7AAlCApNC — Miriana ⚡️UFFICIALMENTE SANREMO ERA (@teeaahtee) January 12, 2023

Riguardo i prossimi appuntamenti dell’anno, a parte il secco no per Ciao Darwin, Mediaset si preparar ufficialmente alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Si attende la conduzione di Ilary Blasi a metà aprile. Non solo, il Biscione ha anche annunciato un altro “show evento”: si tratta di “La tv dei 100 e Uno” con Piero Chiambretti. Altra conferma per Mediaset anche per Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti.

