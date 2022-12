Presentazioni social per il secondo nipote di Paolo Bonolis. Il figlio di Stefano primogenito del conduttore televisivo, è nato il 21 ottobre del 2022 e il conduttore è volato a New York per conoscerlo. L’annuncio della nascita era è arrivato nella tarda serata del 21 ottobre con un post su Instagram. “Welcome to the world my new best friend. Sebastiano Silvio born 10/21/22 11 pounds 5 ounces. / Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi”, scriveva Stefano Bonolis.

Per Paolo Bonolis si tratta del secondo nipote. Nel 2020 infatti è nato Theodore, il figlio di Martina, la secondogenita nata, come Stefano, dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Entusiasta dell’arrivo del nipotino anche Sonia Bruganelli, che sui social si era congratulata con il figlio del marito.

Il nipote di Paolo Bonolis sui social: la foto di Sebastiano

“Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini. Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta”, aveva scritto. Ora la famiglia Bonolis è volata a New York, dove abitano Stefano e la moglie Candice Hansen.

Sul suo profilo Instagram, Stefano ha pubblicato una foto del nipote di Paolo Bonolis insieme a lui e al fratello, poi altri scatti del bimbo insieme a Davide e Adele Bonolis. “Nonno – Zio – Zia – Sebastiano” scrive Stefano Bonolis a corredo delle fotografie di famiglia pubblicate sul suo account Instagram. Un Natale tutti insieme per riunire la famiglia e conoscere il nuovo nipotino. Tantissimi i commenti per il piccolo di casa Bonolis, bellissimo, biondo e con gli occhi azzurri proprio come il papà e il nonno.

Con la nascita di Sebastiano, Paolo Bonolis è diventato nonno per la seconda volta. Il 18 settembre 2020 la figlia Martina ha messo al mondo un maschietto di nome Theodor. Come il fratello Stefano, anche la secondogenita di Paolo Bonolis vive a New York.