Ore sicuramente non belle per il conduttore televisivo Paolo Bonolis, che è stato insultato pesantemente da una persona famosa che non gli ha perdonato nella maniera più assoluta un comportamento assunto nel corso di una puntata di ‘Avanti un altro’. Parole molto dure e ricche di rabbia quelle proferite dalla donna, che lo ha invitato ad avere vergogna per quello che ha detto e fatto. Non sappiamo se il presentatore di Canale 5 vorrà rispondere e fare qualche precisazione alla luce di quanto accaduto.

Intanto, si è vociferato in rete di una presunta crisi coniugale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha scritto sul figlio Davide: “Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide sei l’uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo”. E gli utenti: “Non è Bonolis l’uomo della sua vita? Lui non riesce a farla stare bene con un solo sguardo? Di quali difficoltà parla?”. Resta il mistero.

Proprio durante ‘Avanti un altro’ c’è stato un quesito riferibile a questo personaggio noto, che lavora precisamente come influencer. Paolo Bonolis è scoppiato a ridere e lei lo ha considerato un gesto di derisione, per questo motivo ha esclamato sui social: “Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi”. Ma poi si è anche rivolta direttamente a lui, attaccandolo pesantemente.





Ad insultare Paolo Bonolis Chiara Dalessandro: “Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna”. E la Dalessandro ha anche attaccato Laura Cremaschi: “La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona”. Staremo a vedere se il marito di Sonia Bruganelli replicherà o se preferirà mantenere il silenzio e non alimentare ulteriori polemiche.

Paolo Bonolis aveva invece fatto una dedica speciale a Sonia Bruganelli su Instagram: “Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma che hai voluto a tutti i costi, sei stata un’opinionista del GF Vip con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me”.