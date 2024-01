Terremoto a Mediaset, Paolo Bonolis fa tremare Pier Silvio Berlusconi: la notizia è di poco fa

Paolo Bonolis, la notizia corre veloce tra i fan. Il conduttore è tra i più amati e stimati dal pubblico sul piccolo schermo ed effettivamente vanta alle spalle una carriera da grandi numeri. “Ciao Darwin” e “Avanti un altro” sono solo alcuni dei titoli dei programmi che lo hanno reso celebre e continuano a farlo, eppure Paolo Bonolis potrebbe prendere una decisione definitiva a riguardo. Cosa sta succedendo è presto spiegato.

Paolo Bonolis lascia Mediaset? Il quesito inizia a circolare in rete alla velocità della luce e sarebbe sorto proprio a partire dalle parole stesse del conduttore che ha sottolineato la volontà di essere in cerca di nuovi stimoli: “Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura”.

Paolo Bonolis lascia Mediaset? La notizia mette in allarme i fan: “Sono stanco”

Ebbene si, Paolo Bonolis potrebbe essere giunto davanti a una scelta molto importante che non riguarda in alcun modo un attrito con Mediaset, sua grande famiglia televisiva ormai da molti anni. La decisione di Paolo riguarda la necessità di prendere una pausa: “Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”, ammette.

“Non voglio condurre format di altri, ma programmi che invento io, come è stato per Ciao Darwin”, ha sottolineato anche davanti alla possibilità di prendere il timone di un nuovo format proposto da Mediaset. E a proposito di nuovi orizzonti lavorativi, c’è già chi vedrebbe Paolo Bonolis sul palcoscenico dell’Ariston dopo Amadeus.

Su questo Paolo stesso ha voluto specificare: “Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che “eventizzi” la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”, risponde il conduttore senza troppo tergiversare.