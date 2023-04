Grande apprensione del pubblico per le affermazioni di Paola Ferrari, che ha rivelato di aver fatto i conti con una brutta malattia. La conduttrice televisiva ha deciso di aprirsi completamente e di raccontarsi a 360 gradi a La Verità, dove si è sentita di dire qualcosa di molto personale successo pochissimo tempo fa. Ma, come abbiamo appena detto, ha avuto tempo e voglia di soffermarsi anche su altre tematiche, a partire da Giorgia Meloni, che è diventata la prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Paola Ferrari, prima di dedicarsi alla malattia e di rivelare qualche particolare in più, ha esclamato a proposito della leader di Fratelli d’Italia: “Lei è la donna che ha dimostrato che col merito si arriva al traguardo, mi ha colpito moltissimo per la dignità, la forza, la determinazione e l’abnegazione”. Ma anche su ciò che è successo alla Rai, che non ha mai potuto dimenticare. Ancora oggi ricorda quel periodo della sua vita lavorativa con molto rammarico, visto che subì una drastica decisione.

Paola Ferrari e la brutta malattia avuta, l’annuncio

Sulla televisione pubblica italiana ha quindi detto: “Sono stata esiliata in Rai per un anno, mi hanno allontanata dai Mondiali. Alessandra De Stefano? (L’ex direttrice di Rai Sport n.d.r.) Ora è a Parigi a fare la corrispondente, era lì che voleva andare”. Ma Paola Ferrari ha fatto preoccupare tutti con alcune sue parole riferite ad un tumore, che l’aveva già colpita in passato. E solamente circa un mese fa l’incubo era tornato, ma la presentatrice ha confessato di aver ricevuto anche buone notizie.

Questo quanto confidato a La Verità in riferimento al cancro: “Ho avuto un carcinoma maligno nel viso, ho avuto molta paura anche per il mio lavoro. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Un mese fa ho avuto la stessa preoccupazione, ma per fortuna anche stavolta lo abbiamo preso in tempo“. Quindi, ha potuto risollevare il suo umore, infatti nonostante si trattasse sempre di un brutto male, la prevenzione si è rivelata fondamentale. Infatti, ha anche aggiunto: “Fatevi vedere, fate prevenzione e abbiate cura di voi. Affidatevi alla sanità italiana”.

Paola Ferrari, 62 anni, in questa stagione televisiva è al timone della trasmissione Domenica Dribbling su Rai2. Insieme a lei lavora Adriano Panatta. In passato ha presentato 90° minuto dal 2003 al 2005, dal 2015 al 2018 e nella stagione 2020-2021.