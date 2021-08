Sono giorni di relax per Paola Ferrari, che dopo gli Europei di calcio 2020 si gode un po’ di meritato riposo, come non manca di scrivere sul suo Instagram La giornalista e conduttrice è reduce da settimane intense, impegnative al punto da confessare su Instagram “Non ne posso più di questo sgabello” a ridosso della finale che poi ha visto il trionfo dell’Italia sull’Inghilterra.

Ma ora, sulle pagine di Italia Oggi, arriva un annuncio inaspettato: Paola Ferrari lascia la Rai al termine dei Mondiali di calcio del 2022 che si svolgeranno in inverno in Qatar. “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”, le parole della giornalista.

Paola Ferrari lascia la Rai

“Novantesimo Minuto e la Domenica Sportiva? Si tratta ancora – spiega ancora Paola Ferrari – con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so”. Sulla polemica per le mancate acquisizioni da parte della Rai di numerosi eventi, la giornalista aggiunge solo: “Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta”.





“Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, comunque, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro, vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai – prosegue Paola Ferrari – Lo sport è importante per gli italiani, accresce l’orgoglio nazionale, la voglia di rinascita, perciò, meglio tagliare uno show e usare quel budget per regalare dello sport in chiaro. Ovvio che non mi dimentico che il mercato dei diritti tv dello sport è arrivato a richieste esorbitanti”.

Nell’intervista Paola Ferrari non ‘dimentica’ di scagliare una frecciatina a Diletta Leotta. Parlando del mercato dei giornalisti, con tanti spostamenti da Sky a Dazn, che ha preso tutta la Serie A, della collega la conduttrice dice: “Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sue età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, molto simile a Ilaria D’Amico”.