Prendendo in considerazione quanto confessato dalla showgirl italiana, il suo nuovo fidanzato ha instaurato un ottimo rapporto anche con suo figlio. La lei in qeustione ha avuto un figlio con Francesco Caserta. Avete indovinato di chi parliamo?

Proprio lei, Paola Caruso. Ha confessato in tv che il padre del bambino l’avrebbe lasciata non appena venuto a sapere della notizia della gravidanza. Difatti Caserta non ha mai riconosciuto il piccolo Michele come figlio suo. Una sofferenza enorme quella di Paola Caruso, da imputare alla sua separazione da Francesco Caserta.

Una delusione che l’ha spinta a rimanere single per tantissimo tempo e a volersi occupare soltanto del bambino: “Il padre ha fatto delle promesse che non sono state rispettate. Lui ha voluto vedere il bambino, io glielo ho fatto vedere. Risultato? Lui se ne è fregato e ha continuato per la sua strada”, ha raccontato la showgirl a Pomeriggio Cinque.





Ora Paola Caruso sembra aver raggiunto la serenità al fianco del pugile Dario Socci, con cui si è concessa un weekend all’insegna del relax e del materiale hot, in un resort in Val di Sole. In uno chalet in alta quota in Val di Sole Paola Caruso si gode una sauna all’insegna del relax e della sensualità: sui social la showgirl ha postato una foto completamente senza veli nella sauna.

Lo scatto ha fatto il pieno di like sui social: “Ogni occasione è buona per stare nuda!”, “Sempre nuda stai. Sei bella anche vestita Paola” e ancora “Per un po’ di notorietà, vergogna!“. Paola Caruso sul suo nuovo compagno ha dichiarato: “Mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetto e sono felicissima”.