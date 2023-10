La Vita in diretta, imprevisto durante la diretta. Si sa, quando si svolge un programma non si può controllare tutto e naturalmente se si è in diretta il controllo è semplicemente impossibile. Ne sa qualcosa Alberto Matano che nonostante i tanti anni di carriera non aveva mai vissuto un episodio del genere. Stavolta, nella puntata di sabato 30 settembre la protagonista è stata l’inviata Raffaella Longobardi.

Il servizio era incentrato sulla bella storia di un condominio di Gragnano, comune in provincia di Napoli conosciuto come la Città della Pasta. In questo condominio i residenti vanno d’amore e d’accordo. Sono una ventina le famiglie che ci vivono e si aiutano, pranzano e cenano insieme in un’atmosfera di amicizia e solidarietà. Un caso più unico che raro considerando i tanti problemi che affliggono le palazzine in giro per l’Italia. A rendere tutto ancora più particolare è la presenza di una mascotte, un pappagallo.

Cosa è successo durante il collegamento con Gragnano

Ebbene proprio l’uccello ha deciso di rendere più movimentato il collegamento, proprio quando è stato presentato. “Vi volevo presentare lui” ha detto l’inviata Raffaella Longobardi che ha avvicinato il dito alla gabbia dove si trovava l’animale. Nel frattempo si è girata verso la telecamera e non si è resa conto di quello che faceva il pappagallo che si è avvicinato al dito e l’ha morso.

“Ahi, ahia, mi ha morso. Mi ha pizzicato. Oddio! Ti giuro che mi ha morso” ha subito esclamato con sorpresa l’inviata. A quel punto in studio Alberto Matano non è riuscito a trattenersi e si è letteralmente scompisciato dalle risate. Il conduttore è arrivato addirittura alle lacrime dopo aver assistito a quella scena. L’inviata, nel frattempo continuava a ripetere: “Mi sta antipatico perché mi ha fatto pure male”.

Nonostante l’imprevisto l’inviata è stata invitata a far parlare il pappagallo che però, non contento, ha morso pure il microfono. Poli, questo il nome del volatile, è solito mordere i visitatori, ma solamente le donne. Una strana abitudine che la mascotte del condominio ha rinnovato anche in occasione del collegamento con La Vita in Diretta.

