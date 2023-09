Potrebbe essere scoppiato un vero e proprio caso in Rai, che coinvolge Mara Venier e il suo programma Domenica In. L’arrivo di un ospite vip è stato cancellato inaspettatamente e praticamente a poco dalla messa in onda della puntata, prevista domenica 1 ottobre. La conduttrice per il momento non è intervenuta sulla questione, anche se potrebbe dire qualcosa nel corso della diretta. C’è comunque grande mistero intorno a questa decisione.

Sta facendo molto scalpore questa scelta operata dalla Rai, infatti da Mara Venier a Domenica In non ci sarà questo ospite, cancellato di botto. Non si conosce ancora il motivo ufficiale sulla sua esclusione, anche se tutti hanno in un certo senso capito l’origine di questa decisione. Andiamo a scoprire insieme cosa starebbe succedendo dietro le quinte della trasmissione con una situazione che sarebbe decisamente molto tesa.

Mara Venier e Domenica In, ospite cancellato all’ultimo: chi è il vip escluso

A rivelare in anteprima questa notizia su Mara Venier e Domenica In è stato il sito TvBlog. Questo ospite vip avrebbe dovuto apparire in studio, ma il suo arrivo sarebbe stato cancellato direttamente dalla Rai. E non è la sua unica esclusione, dato che anche il 18 settembre scorso avrebbe dovuto prendere parte a I Fatti vostri, ma anche in quella occasione dissero di no. Una vera delusione per lui, che non ha commentato queste scelte.

A saltare all’ultimo istante il cantante Memo Remigi, che non potrà entrare nello studio di Domenica In. Anche se non ci sono motivazioni certe, tutti hanno subito pensato che all’origine della sua esclusione ci siano ancora gli strascichi di quanto successo ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Lui fu pizzicato, mentre provava a toccare il lato B di Jessica Morlacchi e fu mandato via. E forse per questo non vogliono che appaia in Rai.

Confermate invece le presenze a Domenica In di Pamela Prati, Enrico Brignano, Giulia Bevilacqua e Rocco Siffredi. Bisogna aspettare la puntata per vedere se Mara vorrà chiarire questa questione o se resterà avvolta dal segreto.