Lutto per Mara Venier, l’annuncio della conduttrice. La notizia lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti volti del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno avuto la fortuna di conoscere il celebre manager e fratello del produttore italiano, Claudio Fabi. Adriano Fabi, zio del cantautore Niccolò Fabi, marito di Sabina Arbore, ovvero sorella di Renzo Arbore, ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 77 anni dopo aver provato a lottare contro la grave malattia.

Mara Venier rompe il silenzio dopo aver appreso la dolorosa notizia della scomparsa del noto manager italiano. Adriano Fabi, manager che ha accompagnato per diverso tempo la lunga carriera di Renzo Arbore, ex della conduttrice, muore a 77 anni. Adriano era noto al mondo dello spettacolo e della musica come produttore e artista. Fabi ha infatti guidato Renzo Arbore nelle decisive tappe del cantautore, organizzando i tour della sua Orchestra italiana.

Mara Venier si unisce dunque al dolore della perdita e a corredo di una foto storica che li ritrae durante una passeggiata. Così la conduttrice ha scritto su Instagram: “Addio Adriano… siamo stati per tanti anni una famiglia felice…💔 Un abbraccio a Sabina, Marco, Renzo. R .I .P”. Queste sono state le parole condivise in un post su Instagram. Molti fan non potevano che commentare manifestando tutto il loro supporto per la dolorosa scomparsa.

Un grande professionista, dunque, ma anche e soprattutto un caro amico. Adriano Fabi ha accompagnato la carriera di Renzo Arbore, lasciando conoscere l’artista in tutto in mondo. Sotto la sua firma anche la produzione musicale di diversi artisti. Da Fantastico 6 per Pino Daniele Opera con la direzione di Paolo Raffone alla produzione di “Fatti più in là” delle Sorelle Bandiera.

Tanti dunque i volti del mondo dello spettacolo e della musica che hanno avuto modo di godere dell’occhio lungimirante e dello spirito profondamente artistico di Adriano. Non solo Renzo Arbore, dunque, ma anche Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Maurizio Ferrini, per citarne alcuni. Solo pochi mesi fa, Adriano ha curato la produzione di 1 like por favor di Nuevo. Ma non solo . Adriano, sotto lo pseudonimo di Onward, si è anche cimentato nella scrittura di due brani. Il primo di questi risale al 1971, per Demetrio Stratos, Daddy’s dream, e ancora Since you’ve been gone. Come riporta Repubblica, i funerali si svolgeranno lunedì 2 ottobre alle 11.30 nella Basilica San Camillo De Lellis.