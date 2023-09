Tanta preoccupazione in queste ore per la grande attrice Sophia Loren, che è caduta in casa riportando delle problematiche fisiche che l’hanno costretta ad un’operazione chirurgica. A parlare adesso è stata Alessandra Mussolini, sua nipote, che ha rotto il silenzio per fare il punto della situazione sulle condizioni di salute della donna. Anche per capire cosa è successo esattamente e come sta rispondendo l’89enne dopo essere finita sotto i ferri.

Paura enorme per Sophia Loren, la sua famiglia e tutti gli ammiratori dell’attrice. La caduta è stata improvvisa, così come la decisione dei medici, che non hanno potuto fare altro che sottoporla ad un’operazione. Alessandra Mussolini è intervenuta nella giornata del 25 settembre a La vita in diretta di Alberto Matano e ha spiegato in maniera dettagliata tutta la dinamica dell’incidente domestico e quale sia ora il suo stato fisico.

Sophia Loren, caduta e operazione: ora parla Alessandra Mussolini

Dopo che Sophia Loren è caduta e ha effettuato la necessaria operazione all’anca, tutti volevano sapere come stesse e la nipote Alessandra Mussolini è intervenuta puntualmente in diretta su Rai1: “Lei è una roccia e, dopo l’incidente domestico di ieri e l’operazione all’anca, l’umore è ottimo. La giornata di ieri è iniziata con uno spavento incredibile. Ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale”.

L’europarlamentare ha poi illustrato come è accaduto l’incidente in casa e cosa è stato fatto subito dopo: “È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l’anca. È stata subito portata in clinica dove è stata operata. Due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e riposata, poi inizierà la fisioterapia. Per fortuna è andato tutto bene, mia zia sta bene, l’ho sentita e ci siamo fatte una risata”.

Infine, la nipote di Sophia Loren ha concluso: “Le ho raccontato la mia reazione una volta scoperto dell’incidente domestico. L’umore è ottimo e saluta tutti perché ho ricevuto tanto affetto dalle persone che amano mia zia”. Per fortuna è andata bene e ora per l’attrice c’è solo bisogno di tempo per rimettersi in sesto al 100%.