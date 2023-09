Sembrava impossibile che potesse diventare una star intenazionale, cresciuta in un piccolo paese del Sud Italia, lontano dallo sfarzo, in mezzo alla povertà della piccola città di Pozzuoli, vicino Napoli, invece Sophia Loren è diventata una delle attrici più iconiche e di tutti i tempi. a soli 15 anni vince il primo concorso di bellezza e il riscatto arriva con Miss Italia, che nel 1950 le tributa anche la fascia di Miss Eleganza. Lavora come modella per fotoromanzi e partecipa come comparsa in alcuni film. Il successo arriva grazie anche al fortunato incontro con Il produttore Carlo Ponti che poi diventerà suo marito.

Amata in tutto il mondo, Sophia Loren è riuscita a costruire una carriera che poco ha da invidiare a quella delle star di Hollywood, dove recita con star del calibro di Charlton Heston, Peter Sellers, Clarke Gable, Paul Newman, Marlon Brando, Charlie Chaplin. In queste ore la grande attrice è finita sui giornali per una brutta notizia e infatti sono ore di apprensione per la sua salute.

Sophia Loren operata dopo una caduta in casa

L’attrice, 89 anni compiuti il 20 settembre, è caduta riportando diverse fratture all’anca. Subito ricoverata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Sophia Loren avrebbe dovuto inaugurare martedì la nuova sede di Bari della catena “Sophia Loren Restaurant”, la quarta in Italia e ricevere anche la cittadinanza onoraria della città pugliese. La notizia è stata data proprio dalla pagina social del ristorante. ” Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora Loren tornerà prestissimo con noi”, si legge sull’account social del ristorante che porta il suo nome.

L’attrice è stata vittima di un incidente domestico in casa e ha riesportato diverse fratture, una anche all’anca. Dopo l’intervento chirurgico sono stati cancellati tutti gli impegni che aveva in programma e ora Sophia Loren dovrà stare lontana dai riflettori per riposare e fare fisioterapia. Insieme a lei ci sono i due figli Edoardo e Carlo Ponti. L’incidente, su cui non sono emersi ulteriori particolari, è avvenuto domenica ma la notizia è stata resa nota e confermata solo dopo l’intervento chirurgico.

Ovviamente la notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che sui social hanno subito espresso vicinanza all’attrice per una pronta guarigione. Solo poche settimane fa Sophia Loren ha partecipato all’ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia per alla sfilata e alla festa esclusiva organizzata da Giorgio Armani all’Arsenale del sabato 2 settembre. È stata madrina dell’evento. “Donna coraggiosa dal grande cuore. Non smette mai di stupirmi” aveva detto di lei il grande stilista Giorgio Armani due anni fa quando l’attrice aveva trionfato ai David di Donatello con La vita davanti a sé del figlio Edoardo Ponti.