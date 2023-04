Pamela Prati, svelato il mistero del foulard che porta sempre al collo: a raccontare la verità è la diretta interessata stanche delle tante chiacchiere che sono girate sul suo conto. A tirare fuori quella che per tanti mesi è stata la versione ufficiale era stata, tempo fa, l’opinionista Viviana Bazzani in un video pubblicato sul sul suo canale TikTok. Raccontava come: “Si è scoperto che non è uno sponsor di Pamela Prati, è una cosa che ha comprato lei di sua iniziativa, ma dicono perché è una moda”.



“Io penso proprio di no, fammi fare la cattiva! Non so se avete notato… Pamela Prati si porta molto bene i suoi anni però il viso è cambiato, nel senso che è molto tirato”, aveva spiegato ancora Viviana. Il motivo quindi sarebbe puramente estetico, per nascondere la pelle che inizia a perdere tonicità. Una versione che sembrava confermata da alcune foto.

Pamela Prati svela il motivo per cui porta sempre il foulard



Foto in cui si vede, in effetti, una certa rilassatezza dei tessuti. Eppure Pamela Prati respinge le accuse al mittente in un’intervista concessa a Novella 2000. “Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera”.



E ancora: “Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”. Parole che non convincono fino alle fine. Per Pamela questi sono mesi turbolenti, segnati dal flirt nato e morto , con il conduttore e Marco Bellavia.



Pamela Prati era tornata in televisione dopo il clamoroso caso che l’ha vista protagonista nel 2019: il Caltagirone gate, ovvero il matrimonio con Mark Caltagirone, imprenditore e fidanzato della showgirl. Uomo che in realtà, come poi scoperto grazie a programmi tv e giornalisti, non è mai esistito.