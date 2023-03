Pamela Prati assente al GF Vip. La showgirl è stata una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 7. La showgirl è tornata in televisione dopo il clamoroso caso che l’ha vista protagonista nel 2019: il Caltagirone gate, ovvero il matrimonio con Mark Caltagirone, imprenditore e fidanzato della showgirl. Uomo che in realtà, come poi scoperto grazie a programmi tv e giornalisti, non è mai esistito.

Pamela Prati ha concluso la sua esperienza al GF Vip 7 i primi di dicembre 2022 senza troppo clamore. È uscita con il televoto e senza chiamare alcun taxi, come era accaduto durante la partecipazione alla prima edizione del reality show in salsa vip. Da quando è uscita, a parte l’assenza durante il Covid, la showgirl è sempre stata ospite in studio e non è mai passata inosservata a causa dei suoi vistosi look.

Leggi anche: “Adesso lo fai, vergognati”. GF Vip 7, choc del vip contro Alfonso Signorini: vola la polemica





Pamela Prati assente dal GF Vip 7, la protesta del web

Il cambio di rotta sul GF Vip 7 ha colpito anche gli ex concorrenti del reality show e ovviamente anche Pamela Prati. Durante la puntata andata in onda il 6 marzo, la showgirl, come tutti gli atri ex concorrenti, era assente. Presenti in studio solo Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I due, come spesso fatto notare dai telespettatori, sono sempre stati i ‘cocchi’ di Alfonso Signorini e infatti ieri erano gli unici ospiti.

Pamela Prati non era presente in studio e sui social tanti utenti si sono lamentati della scelta. “Nulla avrà più senso senza i tuoi meravigliosi look, i tuoi sorrisi e i balli, per me da oggi in poi si è chiuso un capitolo… grazie per tutti i bei momenti che mi hai fatto vivere ma ringrazio anche il gfv per aver tolto tante persone valide”, si legge su Twitter.

Nulla avrà più senso senza i tuoi meravigliosi look, i tuoi sorrisi e i balli, per me da oggi in poi si è chiuso un capitolo… grazie per tutti i bei momenti che mi hai fatto vivere ma ringrazio anche il gfv per aver tolto tante persone valide..💋 @PamelaPrati_ pic.twitter.com/HAiRAmronx — Sofy💙 (@Sofiadipinto) March 6, 2023

Dopo la sfuriata della scorsa settimana di Pier Silvio Berlusconi gli ex vipponi sono stati ‘cancellati’. L’amministratore delegato di Mediaset ha visionato la puntata di giovedì 3 marzo e ha deciso di non mandare in onda la replica su La7 e cancellarla dal sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini e dalla piattaforma Mediaset Infinity. Durante la diretta di ieri, gli hashtag #PamelaPrati e #gfvip sono diventati di tendenza. Tanti utenti, infatti, hanno taggato l’ex vippona per chiederle il motivo della sua assenza e hanno chiesto a gran voce il ritorno della showgirl nello studio di Cinecittà.