Pamela Petrarolo ha fatto ritorno in Italia dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Per giorni è rimasta da sola su Playa Sgamadissima, ma ha avuto la forza di resistere. Durante la puntata della semifinale è stata eliminata e ha trovato il tempo di riordinare le idee dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì 27 giugno ha fatto il suo ingresso in studio e ha ballato sulle note di Please don’t go.

“Dopo i primi giorni mi è arrivato in faccia tutto e ho dovuto prendere una decisione – ha raccontato Pamela Petrarolo a Ilary Blasi -. Continuare o lasciare e ho scelto la prima. Quindi mi sono data forza e mi sono detta: “Quando mi ricapita?”. Ho cercato di mettercela tutta. Il momento più bello è stato quando ho acquistato consapevolezza di potercela fare, mi sentivo forte ed energica. Volevo rimanere perché avevo tanto da prendere e da dare”.





Pamela Petrarolo no GF Vip, l’ex naufraga racconta il retroscena

Pamela Petrarolo ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTV in cui ha parlato della sua esperienza sull’Isola e ha anche svelato di aver preferito la seconda parte della sua avventura in Honduras: “Se potessi scegliere tornando indietro vivrei questa avventura da subito in solitaria. Non mi farei quattordici giorni di convivenza con gli altri naufraghi. Mi sono annoiata. Sono entrata in punta di piedi e il gruppo mi ha accolto bene. Mi sono divertita ma se dovessi fare un paragone tra i quattordici giorni vissuti con gli altri e il mese trascorso in solitaria non avrei alcun dubbio. Preferirei rivivere l’esperienza da sola”.

Quindi è ritornata sulla lite con Edoardo Tavassi: “L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me… Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”.

Infine ha svelato un retroscena. Ha detto no al GF Vip: “Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta. Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane Tale e quale show. Ho fatto due e tre provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all’Isola dei Famosi sarà più semplice”.