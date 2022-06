Pamela Petrarolo è stata eliminata a un passo dal traguardo. All’Isola dei Famosi, dopo essere stata per 21 giorni da sola su Playa Sgamadissima, è stata sconfitta al televoto da Nick Luciani che è uno dei finalisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Dopo l’abbandono di Roger Balduino è rimasta da sola sulle spiagge dell’Honduras, ma non si è persa d’animo. La cosa più difficile per la Petrarolo è stata dormire da sola come ha raccontato a Ilary Blasi.

“In assoluto dormire di notte nella capanna in mezzo alla foresta. Io che dormo a casa con la lucetta, qui non siamo in città, tutti i rumori che sento, nella notte vedevo delle piante prendere delle forme, pensa a come sto impicciata”. Per sentirsi meno sola Pamela Petrarolo ha deciso di truccare tre cocchi con capelli e occhi, dando loro i nomi delle sue tre figlie. Inoltre ha simulato una telefonata romantica con un conchiglione, dedicando al suo compagno un cocco a forma di cuore. E ha specificato: “Adesso tiro fuori la Ramba che c’è in me”.





Pamela Petrarolo Isola dei Famosi la sua paura: la gestione del fuoco

Ora l’avventura in Honduras è finita ed è il momento di recuperare il contatto con la vita di tutti i giorni. Pamela Petrarolo ha ripreso in mano i suoi profili social ed è tornata a dialogare con i follower. Ha postato delle Storie in cui si mostra per la prima volta dopo mesi allo specchio. E ovviamente questo momento è stato ripreso dalle telecamere del reality per carpire la sua reazione. In questa occasione l’ex concorrente non ha nascosto tutto il suo stupore nel vedersi tanto dimagrita, arrivando a dire che forse non è mai stata così in forma neppure in adolescenza: “Sono magra ed abbronzata… Sono proprio carina… Non me l’aspettavo… Sarà sicuramente contento mio marito…”.

Poi i fan le hanno fatto delle domande. A chi le ha chiesto quale è stata la sua più grande paura nei giorni passati da sola a Playa Sgamadissima, Pamela Petrarolo ha subito risposto di aver vissuto male la gestione del fuoco: “Gestire il fuoco è stato veramente difficile… L’ho dovuto fare 24/24, anche di notte… Potete immaginare che ho passato praticamente 21 giorni a non chiudere occhio…”.

Un utente, infine, si è soffermato sul fatto che l’ex naufraga parlasse tantissimo nei giorni in cui ha vissuto sola su Playa Sgamadissima: “Ma lo sai che parlavi troppo?”. E Pamela Petrarolo ha confessato di aver parlato tanto sulla Playa perché una delle sue fobie è sempre stata il silenzio: “Parlavo troppo per forza…Il silenzio mi spaventa…Dovevo tenermi in compagnia in qualche modo…”. Parlare troppo è stato anche un modo per tenersi in compagnia: “Dovevo pur fare qualcosa per non sentirmi sola…”.

Pamela Petrarolo all’Isola dei famosi, per molti “ingrassa ogni giorno di più”