Sempre fuori dagli schemi Pamela Barretta è una abituata a far parlare di sé. Fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne dove, per anni, è stata è stata protagonista assoluta. La ex dama, conosciuta per i suoi modi schietti e diretti che, in più occasioni, le sono costate le ramanzine di Tina Cipollari ha avuto due storie nel dating show di Maria De Filippi ma entrambe sono finite male. Insieme a Enzo Capo è anche tornata in studio a inizio stagione, ma tra attacchi e pesanti accuse reciproche non hanno trovato un punto di incontro.



Ora per Pamela Barretta sembra aprirsi un nuovo capitolo. È lei a confessarlo indirettamente. Lei che meno di un mese fa era tornata sotto i riflettori commentato le vicende amorose di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Roberta che aveva annunciato di aver sporto alcune denunce per diffamazione dopo aver sentito tante dichiarazioni sul suo conto. Nel mirino non solo alcuni hater seriali della rete ma anche, sembra, alcuni volti noti di Uomini e Donne.



Roberta Di Padua non aveva fatto nomi ma dagli indizi raccolti pare che tra i destinatari delle querele possa esserci anche Pamela Barretta. La ex dama si era detta basita in quanto riteneva di non aver detto nulla di sbagliato contro di lei. Acqua passata, ora l’ex di Enzo Capo sembra avere ben altro in mente. Nella sua vita infatti pare sia entrato un misterioso uomo.







A destare il sospetto che Pamela Barretta potrebbe essersi fidanzata sono state alcune dichiarazioni della stessa su Instagram, a seguito di alcuni pensati insulti rivoltegli dai fan. Nel dettaglio Pamela Barretta si è vista criticare il proprio stile di vita con l’insinuazione che lei non lavori ma che si faccia mantenere. A quel punto la donna ha avvertito la necessità di rispondere agli haters, esortandoli a farsi gli affari propri.





Ma non è finita qui perché dopo la sfuriata di Pamela Barretta gli haters sono tornati all’attacco sottolineando che nessun uomo potrebbe mai fare una storia seria con lei. Tra i vari insulti c’è stato anche chi l’ha accusata di essere grassa e poco affidabile, in un crescendo di cattiveria davvero inconcepibile. Critiche replicate anche stavolta. A chi ha fatto apprezzamenti poco lusinghieri sul suo fisico Pamela Barretta ha replicato dicendo di non aver mai detto di essere single. Nella sua vita dunque potrebbe dunque già esserci un uomo, che tuttavia per ora preferisce non presentare ufficialmente. Forse per proteggere la privacy di entrambi.