“Pagata per farlo”. Grande Fratello, choc su Greta. La madre confessa il piano diabolico

Bufera sulla madre di Greta Rossetti del Grande Fratello. In questi giorni Marcella Bonifacio è tornata a parlare della figlia, ex tentatrice di Temptation Island e concorrente dell’edizione in corso del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la storia flash con Mirko Brunetti, conosciuto proprio nel villaggio delle tentazioni, la concorrente si è lasciata andare al corteggiamento di Sergio D’Ottavi, anche lui tra le quattro mura del loft di Cinecittà.

La madre di Greta Rossetti ha nuovamente confermato che Sergio D’Ottavi non è l’uomo adatto per la figlia e ha commentato anche un vecchio flirt della giovane, quello con l’attore Michele Morrone. A Fanpage, la signora Marcella ha fatto rivelazioni molto pesanti: “Michele è una bravissima persona, ma Greta non ha capito nulla. Non voleva una ragazza che stesse sui social o che si vestisse in una certa maniera. Per questi motivi mia figlia ha preso il due di picche. A lui certi modi non piacevano e ha fatto bene ad allontanarsi”.

Grande Fratello, la madre di Greta choc: “Pagata per parlare male di lei”

E ancora: “Anche per questo non credo che il percorso nella casa del GF l’abbia cambiata, deve ancora maturare. Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria”. Parole che hanno lasciato il pubblico senza parole, visto che senza troppi giri di parole la donna ha gettato fango sulla figlia.

Dopo la bufera, in queste ore Marcella Bonifacio è tornata sull’argomento e ha rivelato qualcosa di a dir poco sconcertante. In una diretta di 361 Lounge, la madre di Greta ha spiegato di essere una persona molto diversa da quella che tutti noi vediamo sui social. “Non sono come mi vedete su Instagram, c’è una persona dietro“.

La giornalista ha subito chiesto se quella persona fosse Fabrizio Corona, ma lei ha negato. Così è arrivata un’altra domanda scomoda, a cui, però, la donna ha risposto confermando e lasciando di stucco la giornalista Grazia Sambruna. Alla domanda “Per fare su Ig questo personaggio della ‘pazza’, come l’hai definito, percepisci del denaro? Hai un contratto?”, Marcella Bonifacio ha risposto candidamente con un “sì”.