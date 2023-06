Tanta tristezza nel pubblico di Oggi è un altro giorno per l’annuncio di Francesco Paolantoni, che è stato colpito recentemente da un grave lutto. La notizia non era finora circolata ed è stato quindi lo stesso comico a dire tutto davanti a Serena Bortone. Una perdita pesantissima per lui, che riteneva questa persona un punto di riferimento della sua vita. Purtroppo se n’è andata via per sempre, provocandogli un dolore difficile da spiegare a parole.

Un vero e proprio dramma quello vissuto dal 67enne originario di Napoli, che ad Oggi è un altro giorno ha tirato fuori il suo lato più umano e intimo. Francesco Paolantoni ha avuto un lutto appena un mese fa, ma ora ha avuto la forza di parlarne in diretta televisiva. Durante la conversazione con la Bortone, ovviamente si è anche concentrato sugli aspetti lavorativi e ha rivelato un dettaglio interessante sul programma Tale e quale show.

Oggi è un altro giorno, Francesco Paolantoni rivela di aver avuto un grave lutto

Parlando di aspetti sicuramente più leggeri, ad Oggi è un altro giorno Francesco Paolantoni oltre a soffermarsi sul lutto familiare che lo ha scosso fortemente, ha anche affermato: “Gabriele Cirilli è stata una bella scoperta, ci stimiamo e ci vogliamo bene e quest’anno torneremo a Tale e quale show”. Ma certamente la commozione ha prevalso nel momento in cui ha spostato l’attenzione sulla morte di una persona a lui molto cara.

Paolantoni ha quindi dovuto dire addio alla sua amata sorella Tina, deceduta circa un mese fa: “Era più grande di me di 12 anni, era come una seconda mamma ed è grazie a lei se faccio questo mestiere. Perché da bambino mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film”. I due avevano perso i genitori quando erano ancora giovani, in particolare l’attore aveva 20 anni quando perse il padre e solamente 2 anni dopo morì anche la mamma.

Serena Bortone ha mandato in onda diverse immagini che ritraevano la sorella Tina, quando era ancora molto giovane, e ovviamente Francesco Paolantoni è apparso felice per quell’omaggio ma anche rattristato perché lei non è più in vita.