Sta facendo ancora discutere l’intervista di Fioretta Mari in cui ha denunciato una serie di molestie sessuali subite nel corso della sua carriera. La nota attrice, 80 anni, che è stata anche una delle insegnanti di Amici, ha parlato a Repubblica una storia di violenza, minacce e prevaricazioni sul set. Le sue rivelazioni fano parte del MeToo all’italiana che sta prendendo forma in questi giorni e grazie alle denunce del collettivo Amleta. “Un regista mi ha seguito in bagno e ha chiuso la chiave. Ho detto no e il giorno dopo mi ha tolto la parte”, è il racconto di Fioretta Mari.

La sua storia prosegue: Hanno tentato – ricorda – di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”. Parla poi di un noto regista, che è morto: è stato lui che l’ha seguita in bagno chiudendo la chiave alle sue spalle: “In casa c’era un evento di famiglia, non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato an ora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori”. Ma comunque gli rivolge un “no” netto: “Gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale”.

Eleonora Daniele sotto choc a Storie Italiane per il racconto dell’ospite

Fioretta Mari è intervenuta anche durante la puntata di oggi – mercoledì 11 gennaio – di Storie Italiane su Rai1 condotta da Eleonora Daniele. E ha rivelato un altro particolare doloroso risalente a quando aveva 9 anni. A riportare alla luce quanto le è accaduto, in realtà, è stata la conduttrice, che ha ricordato: “Anni fa ci siamo incontrate in un’altra trasmissione e mi hai raccontato che quando avevi solo 9 anni sei stata violentata da un uomo che di anni ne aveva 60, subendo un trauma tremendo…”. “Ho cercato di ammorbidire il tutto. Dopo aver sentito tragedie come quelle che hai raccontato oggi, di ragazze uccise, ho pensato che ci sono anche delle morti psicologiche”, ha risposto l’attrice.

“Le morti psicologiche non vanno sottovalutate. Quando avevo diciotto anni sono rimasta senza lavoro e se non mi avesse mantenuta mia mamma per anni, sarei morta di fame”, sono le parole di Fioretta Maria a Storie Italiane con cui commenta l’intervista rilasciata a Repubblica. “Poi, all’improvviso, è avvenuto il miracolo, perché ho incontrato persone perbene, grandi uomini, i grandi signori ti conquistano con la corte, non hanno bisogno di violentarti”, prosegue la nota attrice. “La violenza che ho subìto a 9 anni è stata tremenda, i medici mi hanno dovuta visitare anche perché quell’uomo aveva la sifilide”, è un altro particolare della sua confessione.

“Mi trovavo in una giostra, avevo appena preso un trenino, assieme ad altri bambini, per fare il giro della foresta di Pinocchio. Nella foresta quell’uomo ha fermato il treno, mi ha presa per le spalle e mi ha violentata. Devo la vita ad un altro bambino che ha gridato”, ha raccontato l’ex insegnante di Amici, rivelando anche che suo padre ha inseguito quell’uomo, ma non è riuscito a fermarlo. L’identità di quell’aggressore è rimasta ignota nonostante abbia sporto denuncia e sia stato ricercato: “Non voglio parlare delle visite dei medici alle quali mi sono dovuta sottoporre dopo. Mi fermo qui”, ha concluso Fioretta Mari.