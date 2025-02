Grave lutto per la famosa showgirl italiana. Il triste annuncio, carico di emozione, è stato dato in diretta televisiva nel corso della puntata odierna de La Volta Buona su Rai Uno, dove la show girl è stata ospite. Caterina Balivo l’ha introdotta in studio spiegando al pubblico il momento difficile che lei sta vivendo: “Facciamo entrare un’altra nostra amica, un’ospite sempre gradita. Conosce il dolore della perdita di un figlio e poco tempo fa ha perso la mamma…”.

Le parole di Balivo hanno subito catturato l’attenzione degli spettatori. L’ospite ha poi dichiarato: “È mancata giovedì scorso, ho realizzato”. Il suo discorso è stato rotto più volte dalla commozione: “Me l’aspettavo, doveva accadere”, ha continuato. Poi Caterina Balivo ha aggiunto un dettaglio importante, spiegando che la madre della showgirl era stata colpita da un brutto ictus tempo fa.

“Mia madre è morta”. L’ospite famosa arriva in studio e dà l’annuncio: Caterina Balivo gelata

A entrare in studio, visibilmente provata, è stata Lory Del Santo. Le sue parole, semplici, ma intrise di dolore, hanno emozionato il pubblico e la stessa conduttrice. Del Santo ha raccontato che nonostante la malattia, sua madre era rimasta cosciente e forte fino alla fine: “ Io penso che dimostriamo la nostra forza ogni giorno affrontando le avversità della vita…”, ha detto lei alla luce di questa esperienza.

Caterina Balivo ha anche ricordato il carattere coraggioso della madre di Lory Del Santo, sottolineando come fosse sempre stata una donna forte e determinata. “Era rimasta vedova a 25 anni e ha cresciuto due figlie da sola”. Nonostante tutto aveva sempre sostenuto la figlia, pur avendo inizialmente delle riserve sulla sua carriera: “Lei non voleva che tu facessi l’attrice, ma per te c’è sempre stata. Ti ha insegnato a rialzarti”. Un ricordo toccante, che Lory ha arricchito con un aneddoto personale: “L’ho vista una volta piangere, ma di nascosto. Vedevo che stava cucendo e piangeva, mi sono stranita. Era una visione inedita, una donna così forte”.

“Sono certa che sorriderai sempre. Ciao mamma”, ha scritto Lory Del Santo in un post sui suoi profili social accompagnato da alcune fotografie di sua madre all’epoca in cui era una ragazza. Tantissimi i messaggi di sostegno: “Condoglianze era una bella donna forte come a te”, ha scritto un fan.

A sorpresa, durante la puntata, è arrivato anche un video messaggio da parte del compagno di Lory, Marco Cucolo, che ha voluto esprimere tutto il suo supporto in questo momento difficile: “Ti sono vicino”. Un gesto che ha ulteriormente commosso la showgirl, già profondamente segnata da questa perdita. Un momento di grande intensità televisiva, in cui il dolore personale si è trasformato in un ricordo pieno di amore e gratitudine per una madre che ha lasciato un segno indelebile nella vita di sua figlia.