Paura a Pomeriggio 5: spari durante il servizio. Prima dell’inizio della puntata, i profili social della trasmissione condotta da Myrta Merlino hanno fatto sapere dell’aggressione subita da parte della troupe. “Spari contro la troupe di Pomeriggio Cinque che indagava sul caso dei bambini maltrattati. Tutti i particolari oggi a Pomeriggio Cinque, in diretta alle 17 su Canale 5”.

“Ci sono stati dei colpi contro il nostro giornalista e la troupe. Erano davanti ad un’abitazione per capire di più sul caso dei bambini maltrattati. Un episodio gravissimo! Le autorità sono arrivate immediatamente sul posto”, ha spiegato nell’anteprima la stessa Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, spari contro la troupe

Il caso di cui si occupava l’inviato di Myrta Merlino e che in questi giorni è su tutte le cronache, tra Tg e programmi, è quello dei fratellini maltrattati. La settimana scorsa il gip del tribunale di Cosenza ha revocato la responsabilità genitoriale al papà e alla madre di due bambini, che sono stati ricoverati nell’ospedale ‘Annunziata’ con segni di presunti maltrattamenti e abusi.

La procura ha anche disposto l’allontanamento della madre e della nonna dei due fratellini per presunti maltrattamenti. Appena è iniziata la puntata di mercoledì di Pomeriggio 5, la conduttrice ha subito introdotto gli sviluppi del caso. Prima però ha subito dato la parola al suo inviato aggredito insieme alla troupe.

“Abbiamo subìto un’aggressione inaspettata e violentissima – le sue parole – Hanno esploso alle nostre spalle tre colpi di arma da fuoco. Siamo vivi per miracolo. Abbiamo trovato rifugio in una villetta e abbiamo chiamato i carabinieri, che sono arrivati in un attimo”. E dopo aver mandato in onda la clip, Myrta Merlino ha commentato che “in tanti anni di carriera non ricordo un episodio simile, Un episodio gravissimo, inaudito”.