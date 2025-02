Un episodio senza precedenti ha lasciato il pubblico a bocca aperta durante una trasmissione in diretta, quando il direttore di una rete televisiva ha letteralmente licenziato un inviato davanti alle telecamere. L’episodio, che si è svolto nel corso di un collegamento con l’inviato, ha rapidamente fatto il giro del web e scatenando una marea di commenti. Un momento a dir poco surreale, che ha lasciato di stucco sia il diretto interessato che il pubblico a casa.

Il fatto è successo a Sportitalia, dove il direttore Michele Criscitiello ha interrotto bruscamente il collegamento con l’inviato da Napoli, Manuel Parlato, dopo un suo commento critico nato dalla reazione di Parlato a una gag sul calciomercato del Napoli, ideata dallo stesso Criscitiello insieme a Tancredi Palmeri.





Sportitalia, Criscitiello licenzia Parlato in diretta: “Ironia sul Napoli non è piaciuta? Via!”

Durante la chiusura del mercato all’Hotel Sheraton di Milano, Palmeri aveva ironizzato sulle difficoltà del Napoli nel chiudere acquisti, sottolineando come, dopo diversi tentativi sfumati, il club si fosse infine orientato sul prestito di Okafor dal Milan per cinque mesi. Questa ironia, però, ha scatenato malumori tra i tifosi azzurri.

Nel suo intervento, Manuel Parlato ha espresso il proprio dissenso, criticando l’atteggiamento dei colleghi: “La cosa che è piaciuta di meno è stata la gag di Tancredi rispetto all’acquisto di Okafor. Sostanzialmente noi siamo i campioni del mondo dell’ironia. Ci piace ironizzare e anche incassare l’ironia altrui, ma mi sembra un po’ una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre, qualora dovesse succedere una storia del genere”.

Ecco il video: Criscitiello licenzia Parlato da Sportitalia



pic.twitter.com/LhfvkZnnSs — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 4, 2025

La reazione di Michele Criscitiello ha lasciato tutti senza parole: “Va bene Manuel, ciao buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21! Hai sbagliato televisione e la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno ai napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no”, ha concluso il direttore licenziando in diretta l’inviato.