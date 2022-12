Orietta Berti, l’esperienza al GF Vip 7 potrebbe essere l’ultima sua apparizione a Mediaset. Lo spiega Alberto Dandolo su Dagospia che racconta di una imminente ritorno in Rai. Un brutto colpo per il programma. Orietta ha infatti dimostrato di sapere unire leggerezza a critiche pungenti come dimostrato con Pamela Prati. Per chi non avesse seguito il programma nella scorsa puntata Orietta ha attaccato la showgirl sulla storia Mark Caltagirone: “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia”.



“ Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose”.

Orietta Berti, dopo il GF Vip 7 tornerà in Rai



“Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare.” Non è la prima volta che Orietta attacca Pamela sulla questione: lo aveva fatto già a Verissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin.



“Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”. Tornando al su addio Dandolo scrive: “Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip”.



“La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo tatgata Rai1 “Che Dio ti aiuti”. Questo però è solo il primo step per rientrare dalla porta principale nei programmi della Rai. Continua Dandolo: “Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia”.

