GF Vip 7, Orietta Berti come non si era mai vista: attacco frontale a Pamela Prati durante la diretta. Una fiammata che ha incendiato lo studio, e il programma, travolto dalle critiche dopo il rientro di Ginevra Lamborghini che ha fatto infuriare i fan. Durissimi i commenti contro Alfonso Signorini. “Un concorrente squalificato in passato non era neanche ammesso negli studi e ora lo fanno addirittura rientrare??? E per cosa? Per il triangolo Lamborghini/Antonino/Oriana?? Ma la redazione e Signorini l’hanno capito che non c’è storia tra Ginevra e Antonino? Perché devono cercare e inventare una dinamica addirittura da fuori la casa?? Che povertà di idee”.



Orietta sulla questione non è intervenuta, ma ha avuto modo di attaccare Pamela Prati ieri, tra l’altro, protagonista di un durissimo confronto con Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Nel dettaglio Orietta ha attaccato la showgirl sulla storia Marka Caltagirone: “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia”.

GF Vip 7, Orietta Berti attacca Pamela Prati sul caso Caltagirone



E ancora: “Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose”.



“Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare.” Non è la prima volta che Orietta attacca Pamela sulla questione: lo aveva fatto già a Verissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin.



“Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”. Pamela Prati nei suoi confronti ha avuto il suo classico atteggiamento supponente e l’ha invitata a chiedere ai magistrati se la sua storia non fosse effettivamente vera.

