Dopo sei mesi di reclusione la settima edizione del Grande Fratello Vip è finito con la vittoria di Nikita Pelizon. La concorrente era una delle favorite e ha battuto in finale Oriana Marzoli, altra vippona favorita. La venezuelana ha sfidato Edoardo Tavassi e l’ha battuto con il 60% delle preferenze.

Poi lo scontro con Nikita e Alberto De Pisis, classificato terzo. Oriana Marzoli si è giocata la finalissima contro la modella triestina ma le percentuali hanno parlato chiaro. Anche se il divario non è stato particolarmente ampio, la vittoria del Grande Fratello Vip 7 è andata a Nikita Pelizon. Oriana è stata votata dal 47%, mentre Nikita è riuscita a raggiungere il 53% delle preferenze del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a letto insieme dopo il GF Vip 7

“Ovvio che voglio vincere e vorrei anche che la frequentazione con Daniele continuasse. Non posso decidere una cosa o l’altra. Perché sono qui da molto tempo e ci tengo tanto ad arrivare fino alla fine”, aveva raccontato Oriana Marzoli alla vigilia della finale. “Però dall’altra parte io voglio rivedere Daniele. Non so se lui mi starà aspettando e spero di si. Chiedermi di rinunciare a una delle due cose non è bello. Perché voglio vincere e voglio Dani e sono sincera a dire questo”.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha trovato una bellissima sorpresa. Ad attenderla c’era Daniele Dal Moro. I due si sono incontrati dopo la diretta perché il vippone, in quanto squalificato, non ha potuto partecipare alla trasmissione come ospite. Dopo la diretta la venezuelana ha ritrovato Daniele e come era prevedibile hanno trascorso la notte insieme. A raccontare tutto è stata proprio la 31enne questa mattina. Sul suo account Instagram ha pubblicato alcune story in cui è a letto con Daniele e ringrazia tutti per il sostegno ricevuto.

Nikita avrà anche vinto il gioco ma loro due hanno vinto il giorno in cui si sono incontrati😍😍 #oriele #gfvip pic.twitter.com/gDjQKg4YoW — Giacomo (@giacomotrosani) April 4, 2023

“Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo. Daniele è tenero. Non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare”, le parole di Oriana Marzoli per Dal Moro. “Comunque ragazzi domani vi vorrò ringraziare in un modo più bello. Mi prenderò il mio tempo. Adesso mi so godendo questo momento”. Daniele è accanto a lei, a letto, e tra le risate chiede alla ‘fidanzata’ di togliere lo smartphone: “Quanto sei pesante con questo telefono”.