Notizia meravigliosa su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Stanno praticamente rubando la scena in questi giorni dopo il GF Vip 7, infatti il gossip è tutto su di loro e anche ovviamente su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. In un altro articolo vi abbiamo raccontato di alcuni filmati in cui la venezuelana e l’ex UeD si sono baciati in bocca, generando una clamorosa reazione di Wilma Goich. Quest’ultima ha deciso di non seguire più sui social lui molto probabilmente in segno di protesta per il suo fidanzamento.

Wilma si era mostrata spesso e volentieri gelosa anche nella casa più spiata d’Italia e questo gesto nei confronti di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è stata una conferma del suo fastidio. Ma loro non hanno nessuna intenzione di rovinarsi i bei momenti e quindi stanno proseguendo senza intoppi la relazione amorosa. Anzi, si è aggiunto un altro dettaglio molto interessante che sta facendo sognare ad occhi aperti gli Oriele. Si sono infatti regalati un nuovo momento più che romantico.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, gesto romantico

A rendere partecipi i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di una novità assoluta e fantastica è stata proprio la ragazza, che ha sorpreso tutti con alcune Instagram stories. I due sembrano essere indivisibili, quindi la loro storia d’amore pare possa durare veramente tanto. Anche perché l’ultima decisione presa dalla coppia è stata incredibilmente positiva. Vogliono godersi in solitaria questi primi giorni da fidanzati, con Wilma che dovrà mettersi definitivamente l’anima in pace.

Come è stato possibile vedere sui social, Oriana e Daniele hanno lasciato l’Italia e sono partiti alla volta della Francia. Si sono concessi una vacanza mozzafiato nella capitale Parigi e lei ha anche mostrato l’hotel in cui staranno: “In questi giorni alloggeremo in questo fantastico hotel. Ma quanto è bella la stanza”. Ora tutti si aspettano altre immagini di coppia in questo spettacolare luogo. L’amore sta trionfando alla grande per la gioia di Oriana, che voleva solo questo anche nella casa più spiata d’Italia.

Questa la reazione degli Oriele: “Ma quanto li amiamo”, “Meravigliosi e unici, la coppia perfetta con la vera essenza dell’amore”, “Chi li critica cambi pagina, qui si deve parlare solo bene di loro. Questo amore è vero, guardateli senza invidia”.