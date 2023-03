Oriana e Daniele sono l’ultima coppia nata al GF Vip 7 e come Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, i due non si annoiano mai tra liti, sfuriate e riappacificazioni. L’influencer venezuelana è la prima concorrente ad arrivare in finale e ovviamente ha festeggiato il grande traguardo. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata in diretta.

“Sei in finale”, è stato il messaggio mostrato in studio. Così Oriana Marzoli ha capito di essere la prima finalista e al rientro in casa non sono mancati i momenti di intimità con l’amico speciale Daniele Dal Moro, che però ha sorpreso la Marzoli rifiutandosi di dormire insieme. Cosa che, ovviamente, si è sfogata con Milena Miconi.

Oriana Marzoli, l’audio del confessionale finisce in diretta al GF Vip

“Questo si sveglia e manco mi saluta, non mi prende… Non mi bacia nemmeno. Eppure sono cose che un ragazzo quando sta conoscendo una ragazza fa. poi ieri sera gli ho chiesto di dormire insieme e lui mi ha detto subito ‘no!’. No cosa?”, ha detto Oriana parlando di Daniele Dal Moro. E proprio un confessionale della Marzoli che parlava del concorrente è stato ascoltato dai telespettatori del reality show.

Sicuramente frutto di un errore tecnico della regia e dei tecnici dell’audio del reality show condotto da Alfonso Signorini, le parole di Oriana Marzoli sono diventate di dominio pubblico. “SI SENTE IL CONFESSIONALE DI ORIANA CON IL FAMOSO OMAR (?)”, scrive qualcuno di Twitter a corredo del filmato in cui si sente la voce della concorrente e prima finalista del Grande Fratello Vip 7.

Confessionale: “Aspetta un attimo che ti sento male, conta”

Oriana: “Uno due tre uno due tre uno due tre quattro cinque sei sette otto”



SENTENDOMI MALE 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/S56ulZTNqQ — sisonokevin (@_soleilandia_) March 7, 2023

“Dai no, veramente? Ragazzi io non ho più forza sinceramente, non capisco più questo ragazzo… dice che quando stavamo giocando a biliardo io gli ho risposto male per la seconda volta”, ha detto Oriana Marzoli a uno degli autori, che secondo quanto riportato da molti utenti di Twitter si chiamerebbe Omar. L’audio è statao chiaramente udito dai telespettatori ma non dagli altri concorrenti del GF Vip 7. E infatti in uno dei video pubblicati si sente Giaele dire ad Alberto: “Voglio sentire se riesco ad origliare…”.