Momento particolare al Grande Fratello per Helena. Le liti non sono mancate in questi giorni, in particolare con Zeudi per via dei rapporti con Javier. Ma ora si sarebbe scoperto qualcosa di allarmante sulla concorrente brasiliana, infatti ci sarebbero tensioni altissime che stanno coinvolgendo gli autori del reality show di Canale 5.

La produzione del Grande Fratello avrebbe infatti preso una decisione che non può rasserenare Helena. E anche lo staff della sudamericana si starebbe mobilitando per cercare di arrivare ad una soluzione del problema. Vediamo cosa sta emergendo in queste ore, a pochi giorni dalla nuova puntata in diretta.

Grande Fratello, tensione su Helena: scontro produzione-staff

E dunque ci sarebbero problematiche fuori dal Grande Fratello, con i collaboratori di Helena che si starebbero scontrando con la regia della trasmissione. Chissà se Alfonso Signorini interverrà personalmente per cercare di fare da mediatore, ma intanto vediamo cosa dicono queste indiscrezioni.

A riferire tutto è stato il profilo Agent Beast sul social network X: “Helena Prestes è al centro di una battaglia tra la produzione e il suo management. Alcuni autori hanno ricevuto l’ordine di ridimensionare la sia figura per bilanciare il gioco“. Obiettivo che non può ovviamente far felice lo staff della gieffina.

Scopriremo nei prossimi giorni se ci sarà una sorta di accordo tra autori e management di Helena e soprattutto se la concorrente verrà informata su queste tensioni.