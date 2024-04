Rosy Chin è stata la seconda finalista del Grande Fratello. La ristoratrice di origini cinesi, già da molti conosciuta prima del suo ingresso nella casa, è entrata al reality show di Canale 5 a settembre ed è arrivata fino alla fine. Ha anche trovato degli amici. Come Anita Olivieri, che in questi giorni ha rivisto a Milano e trascorso serate allegre in compagnia anche di altri ex concorrenti.

“Il Grande Fratello? È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro – ha detto in una recente intervista a SuperGuida tv – Ti senti isolata ma al contempo ti senti al centro del mondo. Capisci chi sei davvero e le cose che ti mancano di più sono quelle per cui vale la pena vivere. Per me la felicità è cucinare un piatto di pasta per la mia famiglia e mangiarlo insieme a loro”.

Leggi anche: “Mi hanno chiamata”. Chiuso il Grande Fratello, Anita sgancia la bomba sulla televisione





Rosy Chin dopo il GF, l’annuncio

Come detto Rosy Chin era già nota prima del Grande Fratello per via del suo ristorante. Lo ha detto lei stessa nell’intervista: “Fortunatamente il mio ristorante aveva molto successo anche prima che partecipassi al reality – ha continuato – La differenza è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su Grande Fratello, mi fanno i complimenti per essere arrivata terza. I miei clienti conoscevano la vera Rosy, quella festaiola e caciarona, già prima del GF“.

Il suo lavoro principale resta quello al ristorante ma dopo questo viaggio nel reality di Alfonso Signorini Rosy Chin non esclude un’eventuale carriera in televisione. “Mi piacerebbe che questa esperienza mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne!“. Quindi due grandi annunci.

“C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette. Nel frattempo continuo a occuparmi del mio ristorante e a raccontare la mia cucina ‘fusion’ su GialloZafferano e sui miei canali social”. L’Isola dei Famosi? “È un reality che mi piace molto ma dopo oltre sei mesi di Grande Fratello ho bisogno di recuperare il tempo con la mia famiglia. In futuro chissà”.