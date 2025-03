Casa sempre più spaccata, coppie divise e caos generale al Grande Fratello. Si vede proprio che siamo arrivati quasi alla fine. I nervi a fior di pelle dei concorrenti, alcuni reclusi dallo scorso settembre, portano a liti accesissime. Come quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, andata in scena nella notte di lunedì 17 marzo.

La ballerina ha un punto definitivo alla storia d’amore con Lorenzo. “Ho amato un grande giocatore, un grande calcolatore…”, ha detto al termine della puntata del Grande Fratello. Cosa è successo poco prima. L’ex velina ha accusato il modello di essersi schierato dalla parte di Stefania Orlando e questo non l’ha mandato giù.

GF, Shaila mette un punto con Lorenzo: “Vai da Helena”

“Il tuo amore non vale niente in questo momento. Hai dato ragione a Stefania, stai dicendo che io faccio tutto questo per giocare, fatemi uscire stasera. Ma chi ti vuole vedere più Lorè – è sbottata Shaila davanti agli altri – Ma posso perdere, ho vinto nella vita, sono felice. Stai con Helena, che state tutti azzeccati con questo gioco, state andando fuori di testa. Mettiti in discussione fratello mio, che stai inguaiato”.

Lorenzo ed Helena si sono riavvicinati in questi giorni ed evidentemente non solo Javier l’ha presa male. Shaila è parsa molto decisa a rompere, lo ha ribadito anche più tardi a Zeudi. “Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista. Troverà un’altra sottona e andrà avanti così. Io sono troppo forte e perciò mi merito di stare qua, ho subito tanto e ho sempre difeso l’amore. Ho litigato con mezza casa per lui. Litigare con Helena spettava a lui, non a me. Ma non aveva le palle per farlo. Andasse a quel paese”.

“hai dato a ragione a stefania, fatemi uscire stasera, non ti voglio vedere più, state tu ed helena che state azzeccati con sto gioco”



SHAILA GATTA MENALO #grandefratello pic.twitter.com/Qhzsetxbkh — luca (@rddnucler) March 17, 2025

“Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra – ha continuato Shaila, sempre più nera – Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci. Se si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama. Non ama sé stesso, ama le luci. La vita gli ha dato un dono perché io sono un dono, ma non ha saputo coglierlo. Lorenzo è un incoerente e una mer…”.

E infine: “Il bonus che ha avuto in questa edizione sono stata io, tante volte ho litigato io per lui e c’ho messo la faccia io per lui. Io che bonus ho avuto? Averlo preso nel cu… da lui? Mi ha tutelata mezza volta. Questo non è amore, è egoismo”.