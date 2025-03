Ora o mai più, si è chiusa la quarta edizione del programma dedicato alle meteore della musica ideato da Carlo Conti e diretto da Marco Liorni. Si è chiusa con qualche polemica di troppo visto che non tutti hanno gradito il nome del vincitore. Sui social è un turbinio di commenti: “Ce ne erano di più bravi. È stato fatto vincere il politically correct ancora una volta, questa televisione ha stufato”. E c’è ancora chi accusa Marco Liorni, in maniera del tutto incredibile.

“Liorni lo sapeva del primo giorno chi avrebbe vinto, non si è capito perché tirare questa farsa per due mesi quando pure gli ascolti non sono stati questo granché”. A partecipare a questa edizione sono stati Anonimo Italiano seguito da Riccardo Fogli; Antonella Bucci seguita da Raf.





Ora o mai più, vince Pierdavide Carone

Carlotta da Donatella Rettore; Loredana Errore da Marco Masini; Matteo Amantia da Alex Britti; Pago da Patty Pravo; Pierdavide Carone da Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu è da Rita Pavone. Prima della finale Pierdavide Carone era al primo posto con 89 punti mentre Anonimo Italiano all’ultimo con 33 punti. Alla fine della manche, a vincere la puntata in sé è stato proprio Carone.

A sfidarsi in finale sono stati Matteo Amantia e Pierdavide Carone a vincere con il 53% dei voti è stato Pierdavide Carone. La vittoria, come detto, ha destato stupore: “Non solo Amantia meritava di più la vittoria, anche Scanu”. Pierdavide Carone si prende la vittoria e parteciperà al Festival di San Marino per provare ad arrivare all’Eurovision con la canzone “Mi vuoi sposare”, un singolo contenuto nell’album Carone, uscito lo scorso ottobre, che il cantautore spiega così.

L’Italia ha bisogno di Pierdavide Carone

IO ho bisogno di Pierdavide Carone#oraomaipiu

“Sono io che traccio un bilancio della mia vita sentimentale, ovvio che la domanda è molto diretta, universale, detta nel corso dei secoli chissà quante volte, ma non è tanto la domanda in sé, che viene fatta a un’altra persona, quanto tutta una serie di domande che ci si pone prima della domanda, domande su sé stessi, domande sulla persona a cui lo si vuole chiedere. E mi piacerebbe che questa canzone diventasse di tutti, che tutti ascoltandola possano dire ‘è vero, è così”. La canzone è una ballad “poco moderna” (parole di Carone) che parla d’amore “perché i cantanti di oggi parlano solo di guerra”. Di seguito la classifica finale di Ora o mai più.

• 8 – Anonimo Italiano con 36 punti

• 7- Carlotta con 50 punti

• 6 – Loredana Errore con 69 punti

• 5 – Valerio Scanu con 70 punti

• 4 – Antonella Pucci con 71 punti

• 3 – Pago con 72 punti

• 2 – Matteo Amantia con 77 punti

• 1 – Pierdavide Carone con 109 punti