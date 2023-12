“Ora mi buttano fuori”. Anita lo spiffera a Fiordaliso e Sara e poi si accorge del ‘disastro’. Gelo al Grande Fratello

Federico Massaro e Vittorio Menozzi sono sempre più uniti al Grande Fratello 2023. Il primo è entrato nella villa di Cinecittà soltanto lunedì e già tra lui e Vittorio Menozzi c’è molta sintonia. Anche dai racconti delle dirette e gli stessi protagonisti del reality show, i due non si sono mai lasciati da quando quest’ultimo è entrato.

In questi giorni, proprio Vittorio Menozzi, parlando con Beatrice Luzzi e Masismiliano Varrese del nuovo arrivato, ha detto: “Ho già capito qualcosina in più [di lui, ndr] purtroppo per me”, per poi bloccarsi come per non rivelare troppo. A questo punto Massimiliano Varrese ha chiesto a Federico Massaro: “Federico hai mai avuto esperienze con altri uomini?“. E lui ha risposto: “Allora a recitazione ho dovuto baciare un mio amico“.

Anita parla di Vittorio e Federico al Grande Fratello

A controllare i due inquilini ci ha pensato Anita Olivieri. La concorrente, non troppo apprezzata per il suo modo di fare, ha parlato dei due insieme a Fiordaliso e Sara Ricci, quest’ultima ha notato che Vittorio si è aperto e sembra rinato dopo l’ingresso di Federico e in quel momento Anita si è lasciata sfuggire una frase che l’ha messa a dir poco in difficoltà anche nei confronti del Grande Fratello.

Anita si è infatti è tappata la bocca ed ha iniziato a fare delle facce strane, poi ha detto: “Poi si assomigliano e… […] Vorrei dirti che tu mi farai uscire, ma mi faccio uscire da sola. Sono capace di uscire da sola fidati“, ha detto riferendosi al fatto che potrebbe fare delle uscite punibili dal Grande Fratello o dal pubblico a casa. Non è la prima volta che qualcuno parla della presunta omosessualità di Vittorio, in passato è capitato anche a Giuseppe Garibaldi.

“Io tra loro vedo solo questo. [si copre con le coperte] Lui ha detto di no? – ha detto poi Anita parlando con Fiordaliso – Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Bò se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli”.