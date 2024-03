Nella serata del 18 marzo c’è stata la terzultima puntata del Grande Fratello. Tra le decisioni più importanti ci sono state le eliminazioni di Anita e Paolo e la qualificazione in finale di Varrese. Ma a fare scalpore sono state anche due gieffine, le quali infatti si sono dette qualcosa di parecchio hot che ha scatenato la reazione immediata dei telespettatori sul web.

Mentre erano intente a scambiarsi gesti affettuosi al Grande Fratello, ecco che una delle due ha ascoltato una proposta clamorosa da parte dell’altra. Sono tutti rimasti a bocca spalancata quando hanno udito quelle parole incredibilmente bollenti. E ora c’è chi sta sognando qualcosa che era impensabile fino a pochissimo tempo fa. Ma tutto ovviamente può accadere.

Grande Fratello, cose hot tra Perla e Letizia: cosa è successo nelle ultime ore





Grande Fratello, cose hot tra Perla e Letizia: cosa è successo nelle ultime ore

Nel corso dell’appuntamento in diretta col Grande Fratello, Signorini ha permesso ai concorrenti di fare nuovamente il gioco delle canzoni. Al termine dello stesso Perla e Letizia si sono strette in un abbraccio caloroso, ma la fotografa pensava probabilmente di non essere ascoltata dal pubblico e quindi si è lasciata sfuggire una frase decisamente a luci rosse.

Mentre abbracciava Perla, Letizia ha esclamato: “Facciamo l’amore io e te quando loro vanno in suite“. Ovviamente potrebbe essersi trattato di un momento soltanto esilarante, dato che la Petris è fidanzata con Paolo, che è uscito proprio nel corso della puntata del 18 marzo. Staremo a vedere come si comporteranno le due amiche in questi giorni, alla luce anche dell’assenza del giovane.

Letizia a Perla "facciamo l'amore io e te quando loro vanno in suite"… Sarebbe stata la vera ship di questo #grandefratello — A Mix Of THings (@AMixOfT) March 18, 2024

l innamoramento di letizia per perla ogni giorno più reale pic.twitter.com/77F99qNGgJ — v (@bellarqke) March 19, 2024

C’è chi ha ironizzato, infatti un utente di X ha scritto: “Tanto Paolo se ne va stasera”. Quindi, ipotizzerebbero la nascita di qualcosa di speciale tra Perla e Letizia. Anche se appare molto difficile.