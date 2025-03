Durante la puntata del 17 febbraio 2025, Alfonso è stato eliminato a sorpresa, lasciando increduli i suoi compagni del Grande Fratello e in particolare Chiara Cainelli, con la quale il napoletano, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata dell’epoca Federica, aveva iniziato una relazione da poco tempo.

Prima di uscire dalla casa per il volere del pubblico, il concorrente era molto vicino a Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. L’avvicinamento al modello milanese è arrivato perché Chiara, quella che poi è diventata la sua fidanzata, parteggiava per lo schieramento di Lorenzo&Co.

Grande Fratello, Giglio smascherato dopo lo strano avvicinamento a Chiara

Proprio a causa di questa vicinanza e ad alcune critiche nei confronti della fidanzata Helena, Alfonso era stato criticato da Javier, suo grande amico e dagli altri concorrenti vicini alla modella brasiliana. Ma ora sembra che qualcosa sia cambiata, perché durante la puntata del 3 marzo, Lorenzo e Alfonso hanno avuto un diverbio a distanza che avrebbe portato alla rottura. “Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara ma ho cambiato anche la mia opinione in peggio su Lorenzo e mi dispiace di questo”, ha detto il concorrente, spiegando che Lorenzo avrebbe messo in mezzo Chiara solo per avere delle clip.

“Ps: potrei andare molto più nel dettaglio ma per adesso non ho voglia buonanotte!”, sono state le parole di Alfonso sui social. A seguito dello scontro avvenuto in diretta tra Alfonso e Lorenzo, Giglio si è avvicinato a Chiara per cercare di tranquillizzarla e per darle qualche consiglio, ma la cosa non è sfuggita all’occhio attento del pubblico.

Giglio si sta avvicinando maggiormente a Chiara consigliandola dopo che Alfonso ha detto in puntata che Lorenzo sta mettendo in mezzo Chiara nelle dinamiche, in realtà cerca di voti da parte di Alfonso. Furbata spicciola #grandefratello — Angela Corbascio (@AngelaCorb54048) March 4, 2025

