Quattro giorni alla finale del Grande Fratello. Siamo veramente arrivati quasi alla fine di questa lunga edizione del reality show che vede sfidarsi a colpi di voti e alleanze tra fandom Lorenzo, unico uomo della casa, Helena, Jessica, MariaVittoria, Chiara e Zeudi. Cinque concorrenti rimasti e un solo vincitore. Il sito del programma si sta già preparando all’ultima puntata e pubblicato un video dedicato ai ‘sopravvissuti’.

Ma chi vincerà alla fine? Sono mesi che se ne parla e non mancano i colpi di scena dell’ultimo minuto. In particolare, pare sia cambiato tutto rispetto al possibile vincitore del Grande Fratello. Se infatti fino a poco tempo fa il pubblico dava per vincitrice Zeudi, ora si assiste a una vera e propria rivoluzione.

GF, cambia tutto sul vincitore

La semifinale di lunedì scorso ha visto l’uscita di scena di due personaggi molto forti, Shaila e Giglio, e questa eliminazione clamorosa sembra aver ribaltato le classifiche del reality di Canale 5. Zeudi continua a piazzarsi in una posizione molto buona, ma al momento non risulta più come la favorita come invece è stata nelle ultime settimane.

Ed ecco che, si legge sul sito Il Sussidiario, in questo momento prende il suo posto Helena, schizzata prima in classifica dopo un lungo periodo di incertezza. Non solo. Salgono le quote per Jessica Morlacchi, anche lei rimasta in sordina per tanto tempo e ora al pari di Lorenzo, che può ancora sperare di vincere nonostante la rimonta della brasiliana.

MariaVittoria e Chiara invece hanno ben poche speranze, stando sempre alle ultime notizie in rete e dunque sarebbe da escludere una loro vittoria. Lunedì 31 un televoto farà fuori una delle due e l’altra diventerà finalista e in base alle classifiche dei bookmakers questa ultima potrebbe essere proprio Chiara.