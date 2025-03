Sono ore difficili per Helena Prestes, la modella brasiliana e quarta finalista del Grande Fratello, che si trova a fare i conti con una nuova e gravissima polemica alimentata dalle fan di Zeudi Di Palma, le Zelena. Dopo settimane di attacchi, la situazione è degenerata quando alcune fan della concorrente Zeudi hanno accusato Helena di essere omofoba, scatenando una vera bufera sui social.

Alcune fan di Zeudi De Palma, infatti, hanno taggato il marchio di moda Pierre Cardin sui social, chiedendo alla maison di cessare la collaborazione con la modella brasiliana, insinuando che il suo comportamento e le sue dichiarazioni fossero incompatibili con i valori dell’inclusività e del rispetto.Il gesto delle Zelena ha sollevato un’ondata di indignazione tra le fan di Helena e non solo.

“Così le rovinate la vita”. Grande Fratello, gesto choc delle Zelena contro Helena. Cose gravissime





Grande Fratello, attacco delle Zelena, interviene la sorella di Helena

Le accuse di omofobia, infondate e gravi, hanno raggiunto anche Mariana, la sorella di Helena, che ha deciso di rompere il silenzio e difendere a spada tratta la modella e concorrente del Grande Fratello. In un post su Instagram, Mariana ha condannato fermamente l’accaduto e l’atteggiamento delle fan di Zeudi, descrivendo il gesto come “estremamente grave e ingiustificabile”.

La sorella di Helena ha sottolineato quanto questo tipo di attacco possa minare non solo la tranquillità e la serenità della concorrente, ma anche la sua carriera, mettendo in discussione un rapporto di lavoro di prestigio. “Mariana ha parlato: ‘come possono le persone essere così malvagie da voler rovinare il lavoro altrui? Smettetela e lasciate Helena in pace. (…) il conto da pagare arriva per tutti'”, si legge su un post X che ha ricondiviso la Instagram Story.

Mariana ha parlato: “come possono le persone essere così malvagie da voler rovinare il lavoro altrui? Smettetela e lasciate Helena in pace. (…) il conto da pagare arriva per tutti”#GrandeFratello #Heleners #Helevier pic.twitter.com/eCF9YgQO6l — R a n a 🐸 🐅 (@mounds_shame) March 26, 2025

“Mi chiedo come sia possibile che conduttore e autori del GF non possano mettere un freno a questo fandom prendendo un serio provvedimento nei confronti di Zeudi…non ci credo che non sappiano nulla di quello che stanno facendo, forse è più comodo chiudere occhi e orecchie”, si legge tra i commenti del post di Mariana.

“Qui sta difendendo la sorella sotto attacco del solito fandom che adesso punta a una campagna diffamatoria presso la stessa azienda parigina per cui lavora. Solita follia”, scrive ancora una utente commentato il gesto delle Zelena. Molto probabilmente, a seguito di questi terribili fatti, Mariana Prestes prenderà provvedimenti legali a tutela della sorella Helena, che rischia seriamente di compromettere il suo lavoro a causa della tossicità di un fandom e soprattutto di un reality show che dovrebbe essere un gioco.