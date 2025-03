Le fan di Zeudi Di Palma, le “Zelena”, sono tornate al centro della discussione sui social, questa volta con un’accusa molto grave nei confronti di Helena Prestes e Pierre Cardin, la famosa casa di moda con cui la modella brasiliana ha collaborato in passato. La polemica è esplosa quando alcuni membri di questa fanbase hanno scritto un post taggando il brand Pierre Cardin, accusando Helena di essere omofoba e chiedendo che non collabori più con loro.

La situazione ha scatenato una serie di reazioni, non solo tra i fan di Helena, ma anche tra i follower della modella e altri utenti che hanno trovato l’accusa infondata e dannosa. In particolare, il post delle Zelena conteneva il messaggio che Helena, per via di alcune sue azioni e dichiarazioni, dovesse essere allontanata dalla casa di moda. Sono stati pubblicati due screen in cui alcune fan di Zeudi taggano Pierre Cardin e accusano direttamente Helena di essere omofoba.

Grande Fratello, le Zelena scrivono a Pierre Crdin contro Helena

“Pensate che crederanno a delle pazze come voi e la licenzino? La realtà di quello che otterrete: UNA BELLA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE”, si legge nel commento di un utente che ha prontamente risposto a tali accuse. Le fan di Helena non hanno tardato a rispondere, denunciando la gravità della situazione e promettendo di intraprendere azioni legali, incluse eventuali denunce per diffamazione, contro chiunque diffonda accuse false e infondate.

I fan di Helena condannano l’uso di accuse così pesanti, ritenendolo un tentativo mal riuscito di danneggiare la reputazione di una persona solo per un reality show. Il brand Pierre Cardin, che non ha ancora commentato l’accaduto. Questo episodio dimostra come il mondo dei social, in particolare nel contesto dei reality show e dei fandom, possa sfociare in gesti molto pericolosi come questo contro Helena.

Le zeudigne fanatiche si sono messe a contattare Pierre Cardin (il brand con cui collabora Helena) scrivendo che è una omofoba.



Pensate che crederanno a delle pazze come voi e la licenzino? La realtà di quello che otterrete: UNA BELLA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE. #grandefratello pic.twitter.com/QGeM8h1ZYw — capishi? (@cili_e_gina) March 26, 2025

“Così omofoba che il suo più grande amico nella casa era Mattia! Ma andassero a cagare ste sfigate!”, “Sarebbe il caso di intervenire in sua protezione. Scrivere messaggi di supporto a Helena a questi così da contrastare queste”, “Tacciata di omofobia che non sanno manco che vuol dire Helena che lavora nel mondo della moda e tutti sappiamo che un mondo molto colorato, amica stretta di Luca Calvani (bisessuale), Mattia Fumagalli (gay). Sorella di una donna omosessuale. Ma di che cazzo stanno parlando?!”, si legge su X.

“Fanno schifo! Spero denunciano questa bella calunnia! Per fortuna ci stanno i video integrali e quelli invece fatti da loro distorcendo le traduzioni! Altroché arcobaleno”, “Scusate a nome di tutto il fandom, purtroppo ci sono persone che non capiscono che sia un reality e che le persone le cose fuori se le sono guadagnate, essendo anche la maggior parte straniere non riusciamo a farle ragionare o comunque non vogliono capire”, “Spero vivamente che si becchino tutte una bella denuncia! Mandiamo tutto alla sorella, siamo alla follia”, si legge ancora.