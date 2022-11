Onestini e Ivana, la verità di Gabriele Parpiglia. Da quando Luca Onestini, ex volto di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip in onda nel 2017 è tornato nella casa più spiata d’Italia, il gossip sta continuando a scavare nella sua vita privata e a tirare fuori dettagli sulla fine della relazione con la modella ceca.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e si sono fidanzati dopo la conclusione del reality, quell’anno vinto da Daniele Bossari. Una storia che aveva fatto sognare i fan. Lui era stato scaricato dalla fidanzata Soleil Sorge, che lo aveva tradito con Marco Cartasegna, collega di Onestini a Uomini e Donne, e lei era una delle concorrenti più amate.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, la verità di Gabriele Parpiglia: “Mai lasciati”

Dopo l’ingresso al GF Vip 7, Onestini ha parlato della fine della relazione con Ivana Mrazova e ovviamente il gossip ha voluto scavare a fondo sul caso. Su Chi, Gabriele Parpiglia ha cercato di capire se la relazione tra i due è stata chiusa o messa in pausa. La fine della relazione è avvenuta per messaggio, così il giornalista ha chiamato Simone Riva, agente di Ivana, per dare la sua versione dei fatti.

“Luca Onestini e Ivana Mrazova non si sono mai lasciati ‘realmente’ e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto”,ha spiegato a Parpiglia.

onestini parla di Ivana mia (😿) "simpatica buona di cuore, durante il covid successe cose, alla prima difficoltà non l'abbiamo superata(…)avrà sempre un posto nel mio cuore" quanto li ho amati porca pupazza ed io non sono tipa da ship #gfvip pic.twitter.com/k2F8VYCSrl — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 10, 2022

In pratica “Luca Onestini e Ivana non si sono mai detti addio e lo scorso agosto ancora si sentivano al telefono”, ha detto l’agente svelando un altro dettaglio sulla ex (?) coppia: “Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il GF Vip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi’”.