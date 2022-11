Tempo di rivelazioni al GF Vip 7 per Luca Onestini. Ha parlato di Ivana Mrazova e del motivo principale, che ha causato la rottura della storia amorosa. I due si erano incontrati proprio nella seconda edizione del programma di Canale 5 e subito dopo avevano iniziato una relazione sentimentale. Poi l’anno scorso l’annuncio che rattristò tutti, con l’addio ufficializzato dal ragazzo. Ora nella casa più spiata d’Italia è tornato su questo argomento e ha svelato nei minimi particolari cosa è capitato di negativo nella coppia.

Al GF Vip 7 Luca Onestini si è concentrato non solo su Ivana Mrazova, ma anche su Soleil Sorge. Mentre si confidavano sulle sue ‘pene d’amore’, Salatino ha chiesto a Onestini se nel 2017 fosse entrato al GF Vip da fidanzato: “Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GF Vip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella”. E dire che a Verissimo Soleil Sorge ha detto di ricordarsi a malapena di lui.

GF Vip 7, Luca Onestini sull’ex Ivana Mrazova: perché si sono lasciati

Nella casa del GF Vip 7 uno dei discorsi di Luca Onestini si è incentrato dunque su Ivana Mrazova. I due si sono amati molto, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e dopo oltre 3 anni c’è stata la fine della liaison sentimentale. E ora lui ha esclamato davanti a Wilma Goich e Daniele Dal Moro: “Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita”.

Poi Luca Onestini ha continuato così, come riportato dal sito Biccy: “Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. Poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme. Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati, c’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti”.

Mi piace molto Luca O. e come parla di Ivana #gfvip — 🇮🇹 (@mattoilmatto) November 10, 2022

Infine, ha detto: “Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”. Parole che il pubblico ha gradito moltissimo.