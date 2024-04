Ad Amici 23 è successo di tutto nelle ultime ore. Nel corso del daytime del 18 aprile c’è stato lo sconcerto tra le allieve che hanno assistito a qualcosa di incredibile causato dai ragazzi. Hanno guardato attentamente un filmato inviato dalla produzione e sono rimaste a bocca aperta. Ma una di loro ha perso proprio le staffe, prima di rendersi conto dell’accaduto.

Dopo aver visionato le immagini, la tensione ad Amici 23 si è alzata notevolmente e le allieve sono rimaste quasi tutte in silenzio. Ma una concorrente si è arrabbiata più del dovuto, prendendosela con un compagno del talent show. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e cosa soprattutto si è scoperto, quando è giunto un nuovo annuncio dal programma.

Amici 23, allieve incredule davanti ad un video: “Che ca*** ridi?”

Praticamente ad Amici 23 le allieve hanno guardato un filmato inerente i quattro ragazzi, che hanno incontrato una donna che si presentava come esperta di video. Quest’ultima ha esordito: “Avevo provato tempo fa a fare i casting per il canto, chissà potevo anche finire dentro la casa”. E sono iniziate le critiche degli allievi, in particolare Petit che ha detto: “Con tutte le ragazze che ci sono, tu saresti stata una…”. E la reazione di Marisol è stata improvvisa.

L’esperta di video ha aggiunto: “Alla fine non vi è andata male, sono ragazze carine, simpatiche e belle”. Ma Holden ha esclamato, criticando una di loro: “Lil urla dalla mattina alla sera“. Dustin non ci è andato leggero: “Sarah è sempre davanti allo specchio“. Infine, Mida: “Se ci fossi tu, sarebbe meglio”. Marisol si è quindi infuriata e se l’è presa col fidanzato Petit: “Stai ridendo, non capisco che ca*** c’è da ridere. Non so se crederci perché davvero mi sembra assurdo”. Poi è uscita fuori la verità.

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno pianificato la "vendetta" per uno scherzo subito dalle ragazze e hanno chiesto l'aiuto della produzione… #Amici23 pic.twitter.com/08bkZCD2oK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 18, 2024

Le ragazze hanno chiesto cosa avessero fatto davvero e alla fine è stato mostrato un video, nel quale gli allievi hanno ammesso che si trattasse solo di uno scherzo. Una vendetta, dopo che erano stati loro a subire uno scherzo in passato dalle allieve. E pure Marisol alla fine ha riso e il ‘caso’ è rientrato.