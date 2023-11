Mirko Brunetti e Perla Vatiero continuano a tenere banco al Grande Fratello. I due ex fidanzati hanno saputo dall’esterno che sabato entrerà Greta – anche lei ex fidanzata del concorrente – e in queste ore c’è stato un nuovo avvicinamento. Durante la diretta di lunedì Greta a lasciato in diretta Mirko e forse, sentendosi più libero, questa notte ha dormito con Perla.

Mirko e Perla godono della compagnai l’uno dell’altra con tanto di fandom al seguito, i Perletti, che in serata hanno deciso di far sentire tutto il loro sostegno alla coppia: “Perletti vi amiamo”, è il messaggio volato sulla casa del Grande Fratello. Tanti sperano in un ritorno di fiamma tra i due e per questo motivo, quando i due sono andati a letto insieme, i social sono stati invasi di messaggi.

Grande Fratello, Perla e Mirko e letto insieme. La regia stacca sul più bello

“Tu hai detto delle cose sbagliate anche nell’altro programma. Poi anche qui, se succedono delle situazioni che mi feriscono poi comunque ti vedo giù e vengo io da te per supportarti. Sì certo, vengo io da te come tu da me. Siamo il porto sicuro l’uno dell’altro. So tutto stai tranquillo, io sto bene e mi fido. Sono d’accordo nel viverci tutto con maggiore leggerezza. No, non ci serve la rabbia per il passato“, ha detto Perla a Mirko.

I due si sono abbracciati e hanno tirato su le lenzuola in modo da cercare un po’ di intimità. Ma proprio in quel momento il Grande Fratello ha staccato la diretta. Il motivo? Quest’anno la diretta del reality non è di 24 ore ma c’è uno stop dalle 2 alle 9 del mattino. Cosa è successo tra Mirko e Perla? Ovviamente, almeno per il momento, non si sa, ma tanti telespettatori, furiosi per non aver potuto vedere uno dei momenti più attesi del realit show, sono convinti che tra i due sia scattato almeno un bacio e sui social hanno chiesto al Grande Fratello di pubblicare il ‘video della notte’.

“Non staccherebbero mai la diretta sul più bello”



SEMPRE LORO 3 SECONDI PRIMA #perletti pic.twitter.com/DM2BXx8k7j — Karima El koudri (@emmadeangelis) November 30, 2023

ma io posso andare a dormire sapendo che la diretta è stata staccata in questo esatto momento #perlettipic.twitter.com/eqvHp1neYT — 𝑆𝒆𝒓𝒆⭑ (@ituoiparticolar) November 30, 2023

Lo stop alla diretta, proprio sul più bello, ha fatto infuriare i telespettatori: “Noooo, proprio sul più bello”, “Secondo me almeno un limone è scattato”, ““Non staccherebbero mai la diretta sul più bello”. SEMPRE LORO 3 SECONDI PRIMA”, “MA DIMME TE SE QUESTI SI DOVEVANO AVVICINARE 15 SECONDI PRIMA CHE STACCASSERO LA DIRETTA”, si legge su Twitter. E ancora chi non se ne fa una ragione: “Ma io posso andare a dormire sapendo che la diretta è stata staccata in questo esatto momento”, “STASERA SCATTA IL BACIO SEGNATELO, OVVIAMENTE QUANDO STACCANO LA DIRETTA E CI ATTACCHIAMO”.