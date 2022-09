“Decisione necessaria”. Alberto Matano e Serena Bortone, la Rai cambia: succede a 24 ore dall’inizio della nuova stagione

Alberto Matano e Serena Bortone sono tornati in tv, e l’accoglienza per Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta è stata più che positiva. Secondo i dati auditel infatti Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.348.000 spettatori (13.72%). La Vita in Diretta 1.316.000 spettatori (17.12%), nella presentazione in onda dalle 17.07 alle 17.26, e 1.548.000 spettatori pari al 19.59% dalle 17.26 alle 18.45. Numeri migliori dello scorso anno. Durante il programma di Alberto Matano uno degli argomenti principali toccati è stata la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.



Da parte del conduttore c’è stato un vero e proprio sfogo davanti agli ospiti Francesca Fagnani, Rita Rusic, Anna Pettinelli ed Adriana Volpe. Parole molto forti e significative. “Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza – ha spiegato Matano -. È il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito”.





Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, nuovi orari da lunedì 12

E ancora: “Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?”. Parole che hanno messo tutti d’accordo. Ieri intanto, insieme al trionfo della coppia d’oro di Rai 1, è arrivata anche un cambio di programma. (Leggi anche “È Roberto”. Alberto Matano, ecco chi è e cosa fa il fidanzato. Fine del mistero)



A riportare tutto è l’esperto di tv Davide Maggio che, sul suo seguitissimo blog, scrive come: “da lunedì prossimo, 12 settembre 2022, la fascia post prandiale di Rai 1 subirà una modifica, che vedrà il TG1 Economia tornare all’orario che fu suo fino al 2016, quello delle 14.00. Come anticipato da Dagospia, la costola del TG1 dedicata alla finanza e alla situazione economica nazionale ed internazionale, andrà così in onda proprio subito dopo il TG delle 13.30 e la cosa potrebbe portare alla lunga anche altre interessanti conseguenze”.

“Oggi è un Altro Giorno si sposterà in avanti di circa cinque minuti, e il programma di Serena Bortone perderà il traino forte e diretto del seguitissimo TG1. Ma non solo: con il nuovo assetto La Vita in Diretta di Alberto Matano, anch’essa di ritorno oggi su Rai 1, si avvicinerà di cinque minuti all’appuntamento principe del pomeriggio dell’ammiraglia, quello con Il Paradiso delle Signore”.

