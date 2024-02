Momento clamorosamente bello per Antonella Clerici. Dopo aver condotto la puntata di The Voice Senior, è stata raggiunta da una notizia bellissima nella mattinata di sabato 24 febbraio. Lei nel profondo del suo cuore ci sperava sicuramente, ma mai avrebbe immaginato un risultato di simile portata. E lei ha immediatamente reagito in modo pubblico.

Antonella Clerici può ritenersi molto soddisfatta per quanto successo con The Voice Senior. Lei aveva già postato sui social diverse Instagram stories sulla trasmissione Rai, ma proprio poche ore fa ha scritto altro, una volta saputa l’informazione più importante e suggestiva. C’è invece un suo collega che non può considerarsi felice alla stessa maniera della donna.

Antonella Clerici, notizia bomba dopo la puntata di The Voice Senior

Non vi facciamo stare troppo sulle spine, infatti possiamo subito comunicarvi che la notizia meravigliosa per Antonella Clerici e tutta la produzione di The Voice Senior è legata agli ascolti televisivi. Infatti, il risultato ottenuto dalla conduttrice Rai è andato probabilmente al di là di ogni più rosea aspettativa, mentre Paolo Bonolis con Ciao Darwin è andato peggio.

Parlando di Ciao Darwin, che nella serata del 23 febbraio ha visto concludere definitivamente la sua esperienza con l’ultima puntata della storia, Bonolis non è andato oltre i 2 milioni e 908mila telespettatori con lo share pari al 20%. Benissimo invece la Clerici, visto che The Voice Senior ha quasi ottenuto 4 milioni, per la precisione 3 milioni e 823mila telespettatori con share del 23%.

Antonella, dopo aver saputo della vittoria televisiva sulla concorrenza, ha commentato così su Instagram: “Grazie a tutti, si vola“. E ora la sua speranza è che si possa andare avanti sempre così.