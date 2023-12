Al Grande Fratello si parla ancora del triangolo amoroso nato a Temptation Island che ancora oggi, dopo mesi, tiene banco proprio grazie al reality show di Canale 5. Nella casa ci sono Mirko e Perla, i due ex fidanzati che quest’estate hanno messo alla prova il proprio amore durante la tramissione condotta da Filippo Bisciglia e sabato è atteso l’ingresso di Greta Rossetti, ormai ex fidanzata di Brunetti.

Dopo cinque anni di relazione, Mirko e Perla si sono lasciati e il giovane è uscito da Temptation island con la single Greta Rossetti. All’inizio la relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele, tanto che la coppia si è fatta anche un tatuaggio per suggellare l’amore. Dopo alcuni mesi, però, sono arrivati problemi e la crisi. Mirko Brunetti è stato chiamato nella casa, poi c’è stato l’ingresso di Perla e visto l’interesse del pubblico sabato 2 dicembre entrerà anche Greta.

Max Varrese becca Mirko e Perla al Grande Fratello

Mirko e Perla sono riusciti a mettere l’orgoglio da parte e nella casa sono sempre più vicini. Il pubblico spera in un ritorno di fiamma e secondo alcuni tra i due è già scattato un bacio. Cosa c’è di vero? Non si sa, perché la scorsa notte, mentre i due si trovavano a letto abbracciati, il Grande Fratello ha bloccato la diretta e per questo motivo non sappiano se il bacio sia scattato davvero. L’attrazione tra i due è palpabile e molti telespettatori attendono solo il momento del bacio.

Anche gli inquilini della casa tifano per un ritorno di fiamma, in particolare Marco Maddaloni, spesso protagonista di siparietti molto divertenti con Mirko Brunetti. Durante la serata di ieri, Massimiliano Varrese ha colto i due sul fatto. Mirko e Perla si stavano coccolando e mentre i loro visi si avvicinavano pericolosamente, l’attore è sbucato dal niente interrompendo i due, che alla vista di Max si sono ricomposti. Max ha chiesto scusa e, imbarazzato, si è allontanato suscitando ancora più imbarazzo nei due.

Mirko e Perla sanno che sabato 2 dicembre entrerà Greta. I sue hanno ricevuto lo spoiler da alcune persone che, fuori dalla casa, hanno dato l’annuncio mentre i due ex fidanzati si trovavano in giardino a chiacchierare. Subito dopo aver sentito la frase, Perla ha commentato ”Se è vero, che pa***”, poi è stata chiamata in confessionale e nessuno ha più menzionato l’ex single di Temptation Island.