Il Grande Fratello è finito quasi da un mese, ma l’attenzione dei telespettatori verso gli ex concorrenti è ancora molto alta. Tra i concorrenti più amati, ovviamente, ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due hanno avuto un flirt nei primi mesi, ma la loro intesa non era riuscita a sopravvivere alle dinamiche del gioco. In questo periodo, nonostante abbiano preso strade diverse, c’è però sempre stato un filo invisibile a legarli.

Prima della fine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi aveva confessato a Beatrice Luzzi di aver riflettuto molto su quanto accaduto tra di loro e aveva confessato di aver commesso numerosi errori nei suoi confronti: “Ho sbagliato. Avrei dovuto prendere qualche posizione in più, soprattutto nei tuoi confronti”.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi pubblica una storia con Beatrice Luzzi e il cuore

“Credo che l’errore più grande sia stato non aver avuto il coraggio di aprire una porta. Ti sei tirato indietro quando ti sei trovato in difficoltà con me e con la Casa. Ti ho dato il cuore, ne è valsa la pena farmi del male?”, aveva detto Beatrice Luzzi e Garibaldi le aveva confessato anche lui era rimasto molto ferito da alcune sue affermazioni. In particolare quando aveva dichiarato che, al di fuori del reality, la loro storia non avrebbe avuto futuro.

Usciti dal Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, poi il giovane ha parlato del suo rapporto con l’attrice nel post GF: “Ci siamo sentiti per sapere come stavamo… Quello che posso dire è che ci siamo lasciati in ottimi rapporti. Quanto accaduto all’interno della casa lo avete visto tutti. Semplicemente, stiamo cercando di ricostruire un po’ il puzzle”, ha detto a Yahoomagazine.

Mi sento maleeee🥹🥹torno dal lavoro e vedo un pezzo dell l' imensita😍Peppe quanti pezzi sono rimasti dell puzzle 😏?vivetevi❤️non ce cosa piu bella dell l'amore come il vostro,,MAGICO"❣️#beabaldi pic.twitter.com/Q4TwOSHGDL — Giuseppina (@cuore222) April 16, 2024

Usciti dalla casa, i due sono stati molto discreti, fino a poche ore fa, quando il giovane calabrese ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto sognare i Beabaldi: sono due frame ripresi dal reality, in cui Beatrice e Garibaldi sono accoccolati. Nella foto c’è la data del 16 aprile 2024 e l’emoji del cuore fasciato. Sui social i fan dei due sono impazziti e hanno cercato di dare un significato alla storia; secondo i più i due si starebbero frequentando lontano dal clamore del gossip, ma c’è anche chi pensa che Beatrice gli abbia dato un due di picche e lui abbia il cuore infranto. Chissà.