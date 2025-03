Grande Fratello, anche questa puntata è andata. Ne sono successe di tutti i colori giovedì 6 marzo, ovviamente in prima serata su Canale 5. Eliminato per sempre dalla casa Federico, che ha perso la sfida contro le altre inquiline finite in nomination Alfonso Signorini abbia chiuso il televoto ad inizio puntata, il verdetto si è spezzettato durante quasi tutta la serata. La prima a salvarsi è stata Stefania, seguita subito da Chiara. E Federica e Mariavittoria sono rimasti “appesi” per diverso tempo.

Alla fine, tra una discussione e un’altra, una clip inaspettata e anche una sorpresa, è arrivato il momento del verdetto definitivo. Le percentuali: a vincere questa sfida al televoto è stata Chiara che ha ottenuto il 39,53% di voti, poi Stefania con il 22,04% . Al terzo posto MaVi con il 22,03% e ultimo, come detto, Federico che ha ottenuto il 16,4% ed è quindi stato invitato a uscire definitivamente dal Grande Fratello.

GF, caduta clamorosa in studio

Altro momento interessante quello delle nomination. I concorrenti sono convinti che i nominati rischino l’uscita e solo lunedì 10 marzo sapranno che invece sono state fatte per giocarsi il posto di terzo finalista. Chi raggiungerà Lorenzo e Jessica, già eletti in precedenza, tra Chiara, Mariavittoria, Shaila Stefania e Zeudi?

Ma arriviamo proprio alle battute finali della diretta di giovedì, quando al momento del GF Night per la lettura dei tweet e i saluti finali c’è stata una caduta clamorosa nello studio di Alfonso Signorini: quella di Pamela Petrarolo, che era seduta tra gli altri ex coinquilini. Come mostrano le immagini, ha fatto un movimento innaturale con la gamba e il piede ed è caduta rovinosamente a terra.

Una frazione di secondo perché poi è stata aiutata a rialzarsi da Luca Calvani e Federico Chimirri, mentre Rebecca Staffelli stava per prendere la parola per leggere i tweet. “È caduta la Petrarolo. Pamela ti sei fatta male?”, ha detto Rebecca, con Signorini che ha chiesto cosa fosse successo. Tutto per fortuna ok, con Luca Calvani che con ironia ha commentato: “È un po’ lungo il programma, Alfonso. La Petrarolo non ce la fa più. È proprio crollata”.