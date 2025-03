Durante la puntata del Grande Fratello, Mariavittoria ha deciso di aprirsi e raccontare delle sue difficoltà passate, in particolare riguardo al suo rapporto con il cibo, problema che l’ha segnata profondamente e di cui, in questi giorni, si è accorta anche Helena Prestes. In confessionale Mavi ha condiviso un momento difficile della sua adolescenza, spiegando che i disturbi alimentari sono iniziati ai tempi del liceo.

“Ero una ragazza giovane, mi confrontavo con gli altri e lì è nata la mia sensazione di non essere abbastanza. Avevo sempre l’obbligo di eccellere a scuola, di essere la prima in tutto, e questo mi ha portato a sviluppare una sorta di mania del controllo”. “Iniziavo a provare quella che chiamo ‘fame nervosa’: tornavo a casa, mangiavo senza sosta, poi mi sentivo costretta a vomitare. Il cibo era per me un modo per colmare i vuoti, mi sentivo piena, quasi dipendente da quella sensazione di sazietà”, ha poi continuato a descrivere il suo rapporto con il cibo. Il suo aspetto fisico ha poi preoccupato le persone a lei vicine.

Leggi anche: “Dai che se ne va”. Grande Fratello, crollo di Lorenzo: in lacrime in giardino ma il pubblico non lo perdona









Grande Fratello, Mavi parla dei disturbi alimentari, la reazione dell’altro gruppo

“Dimagrivo, e quando qualcuno mi diceva che ero troppo magra, sentivo che mi stavo rendendo forte e in controllo del mio corpo. Ma intorno a me le persone cominciavano a preoccuparsi. I miei genitori notavano che stavo perdendo peso, ma fu mia nonna la prima a rendersi davvero conto della situazione. Alla fine, mi sono rivolta a una psicologa, e continuo ancora a fare terapia, perché solo chi ha vissuto certe esperienze può capire”.

Un racconto molto toccante che ha commosso il pubblico a casa e i suoi compagni di avventura. Ma non tutti, perché come rivelato dagli stessi ragazzi, mentre Mariavittoria parlava del suo problema, gli Shailenzo e i concorrenti a loro vicini stavano facendo tutt’altro. Un gesto che non è piaciuto agli altri, visto che quando si parla e si è parlato dei fatti personali della fazione opposta, nessuno di loro si è mai preso la briga di alzarsi e andare da qualche altra parte della casa per non ascoltare.

chiedono sensibilità per le lacrime di chiara e poi durante la clip di maria vittoria escono in giardino a fumare e non si alzano neanche per abbracciarla pic.twitter.com/Rq8NHJCv2U — V (@harsiness) March 7, 2025

Una mancanza di rispetto nei confronti non solo di Mariavittoria, che stava parlando di una situazione molto difficile, ma anche per lo stesso programma. Mentre il gruppo si trovava a tavola ha commentato il loro comportamento. “Bello vedere la tua storia”, ha detto Helena. E Jessica ha commentato: “Tra l’altro non è fregato niente a quel gruppo”, con Stefania che ha poi puntualizzato: “Lorenzo fumava fuori Shaila e Chiara chiacchieravano”. “Menomale che Shaila dice di volermi bene”, ha commentato Mavi.

“Chiedono sensibilità per le lacrime di chiara e poi durante la clip di Maria vittoria escono in giardino a fumare e non si alzano neanche per abbracciarla“, si legge su X. “E poi è la prima Chiara che prende in giro gli altri e poi piange ma vergogna”, “Hanno dimostrato quel che sono veramente… spero che Tommy capisca chi sono e inizi ha trattarli come meritano”, “Mavi hai tutta la mia solidarietà x questo”, si legge ancora.